Il Chiesanuova punta sempre più in alto. Il Matelica va a caccia di conferme

Tutti abbottonati in casa Matelica alla vigilia della trasferta sul campo del Chiesanuova, secondo in classifica assieme al Montecchio Gallo con 3 punti di ritardo sulla capolista Maceratese. Nessuno rilascia dichiarazioni ufficiali, si preferisce restare concentrati in silenzio sull’obiettivo. Della serie... "testa bassa e pedalare"! Alla squadra serve un risultato utile per cancellare il passo falso di domenica col Fabriano Cerreto. Ma occorrono soprattutto la serenità e le sicurezze d’inizio stagione, quando la matricola biancorossa – prima di incappare in una brutta serie di infortuni – cominciava a spaventare persino le "grandi" del girone. All’andata, ad esempio, finì 0-0 e il Matelica piacque più del Chiesanuova. La squadra di mister Mobili, infatti, era ancora alla ricerca del suo miglior assetto (dopo i cambi dell’estate), mentre la formazione dell’allora mister Santoni sembrava già ben assestata. Oggi, nel match di ritorno, le parti si presentano invertite. Il Chiesanuova mostra il piglio delle passate stagioni, a conferma dell’ottima caratura; il Matelica invece insegue col nuovo allenatore Ionni un equilibrio di squadra che gli possa permettere di affrontare con convinzione gli ultimi mesi di campionato per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Nei giorni scorsi è stato inserito in rosa il difensore Siciliano, ma i movimenti non sono finiti. In settimana si è parlato anche del possibile arrivo a Matelica dell’attaccante Matteo Minnozzi, il quale è in uscita dall’Osimana. Staremo a vedere nelle prossime ore.

m. g.