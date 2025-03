Il classe 2007 ha rinnovato il contratto con la Sangiovannese per la prossima stagione: "In campionato vogliamo centrare la salvezza». Arrighi va al Torneo di Viareggio: "Da brividi»

Da ieri il diciottenne Luca Arrighi si trova a Tirrenia assieme alla rappresentativa della serie D che, lunedì, comincerà il cammino nella Viareggio Cup. Nel nutrito gruppo di giovani del 2006 e 2007, l’esterno mancino della Sangiovannese non vede l’ora di cominciare questa avventura: "Se sono rimasto sorpreso dalla convocazione? Sapevo di aver fatto bene negli ultimi due allenamenti e un po’, non lo nascondo, ci speravo. Fortunatamente è arrivata questa grande chiamata, mi spiace soltanto che del gruppo non faccia parte il mio compagno Chelli che essendo del 2006 è stato molto probabilmente lasciato a casa per dare spazio ad alcuni ragazzi del 2007. È l’unico rammarico che ho, avrei condiviso volentieri con lui questa esperienza".

È il classico pendolare del calcio. Vive a Chianciano Terme, studia a Montepulciano, esce un’ora prima da scuola per raggiungere grazie al babbo la stazione di Chiusi per arrivare a San Giovanni e percorrere, a fine allenamento, il percorso contrario. Minuto più, minuto meno sono quattro ore che quasi tutti i giorni passa dentro il treno: "Frequento il quarto anno di scuola superiore, sicuramente non è facile combaciare lo studio agli allenamenti ma è un sacrificio che faccio davvero molto volentieri perché sono legato tantissimo alla Sangiovannese con la quale ho firmato il prolungamento di contratto anche la prossima stagione. L’ho fatto volentieri, anche per una forma di rispetto verso una società che ha creduto in me prelevandomi nell’estate del 2024 dall’Arezzo. In questi giorni mi concentrerò sulla Viareggio Cup, una volta conclusa l’esperienza mi tufferò a capofitto nuovamente nella Sangio perché c’è da raggiungere l’obiettivo salvezza che sono sicuro riusciremo a centrare". Oggi, intanto, ultimo allenamento settimanale dei ragazzi di Bonura che si ritroveranno come consueto martedì al Fedini per preparare l’importante gara interna di domenica contro l’Orvietana.

Massimo Bagiardi