Il Classe agguanta il sesto posto. Allo Spiv il derby contro la Frugesport

Classe e San Pietro in Vincoli sugli scudi grazie ad altrettante vittorie, ma poi il piatto langue per le nostre rappresentanti del campionato di Promozione. La giornata n.30 ha portato anche qualche mezza delusione, come quella del Cervia United che, nel match casalingo contro i riminesi della Stella, non sono andati oltre il 2-2. E dire che, i gialloblù erano passati in vantaggio al 5’ della ripresa con Pasolini. Sbloccato il risultato, gli ospiti sono entrati in partita, ribaltando il passivo col rigore trasformato da Marchini al 12’ e poi con la rete di Marconi al 30’. Il Cervia però non si è smarrito, anzi, ha concretizzato immediatamente la reazione, trovando la via del gol un’altra volta con Pasolini. Il 2-2 finale ha consentito alla squadra di mister Montanari di consolidare il 5° posto, ma è servito anche al bomber Pasolini per salire al 2° posto della classifica dei cannonieri del girone D con 19 reti, in condominio con Spadaro della Fratta Terme, e ad una sola lunghezza dal quarantaduenne Longobardi del Diegaro. Al 6° posto in classifica generale è salito il Classe, che è stato abile a sfruttare il turno casalingo, sconfiggendo 2-0 il Bakia Cesenatico. La formazione di mister Polidori ha scelto uno spartito emozionante per conquistare la tredicesima vittoria stagionale, sbloccando la contesa al 40’ della ripresa con Santarelli, e segnando poi il raddoppio con Savini al 43’.

Il San Pietro in Vincoli si è aggiudicato 3-0 il derby contro la Frugesport. Il match si è sbloccato al 27’ del primo tempo grazie all’autorete di Grandi. Il risultato è rimasto in bilico fino agli ultimi minuti di gioco. Il raddoppio dello Spiv è arrivato infatti al 34’ della ripresa sul rigore capitalizzato da Bottini, che così è arrivato a quota 10 nella classifica dei marcatori. A tempo ampiamente scaduto, ovvero al 51’, è arrivato il tris firmato da Santucci. I 3 punti incamerati, consentono alla squadra di mister Delmastio di portare +5 il margine di sicurezza sulla zona playout. Piange invece la Frugesport, giunta alla sconfitta numero 23.

La formazione massese resta all’ultimo posto in classifica a -8 dalla zona playout. Lo Sparta Castel Bolognese ha pareggiato 1-1 lo scontro diretto casalingo contro il Forlimpopoli. I castellani hanno respinto l’assalto degli artusiani che, in piena zona playoff e con 3 punti di ritardo proprio dagli avversari, avevano l’obbligo di puntare al risultato pieno. Passato in vantaggio con Cenerini al 17’ per primo tempo, il Forlimpopoli ha tenuto il brodo fino al 4’ della ripresa, quando lo Sparta ha trovato il gol del pareggio con Strazzari, l’attaccante rossoblù è così salito a quota 7 nella classifica marcatori di squadra, dietro a Placci con 9.