Il Classe cerca il colpaccio

Comincia oggi, con due anticipi di grande interesse (entrambi alle 15), il menù della tredicesima giornata del campionato di Promozione. Per i quartieri alti della classifica, il clou è lo scontro diretto in programma al ‘Moretti’ di Cesenatico, dove il Bakia, 2° della classe con 23 punti, a -2 dalla vetta, attende la visita di un Classe in grande spolvero. La formazione ravennate, grazie anche alle ultime 3 vittorie consecutive, è infatti risalita al 6° posto e, con 20 punti, è in agguato, pronta ad entrare in zona playoff. La vena del bomber Andalò (7 reti) e quella di Scoglio (5) andranno sfruttate a dovere. Fra i padroni di casa, che vantano il miglior attacco del girone D con 23 reti all’attivo, ma che sono anche reduci dal ko di Riccione, attenzione all’ex Collini, capocannoniere con 8 reti.

L’altro anticipo è il derby in programma sul sintetico di Fruges, dove il fanalino di coda Frugesport (ultimo della classe con 3 punti e con 33 reti al passivo), ospita il San Pietro in Vincoli che, nonostante il 14° posto a +2 sulla zona playout, è comunque annunciato in grande spolvero, grazie anche ad un ruolino di marcia molto concreto, fatto di 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 uscite. La Frugesport è stata eliminata dalla Coppa Italia per via del ko interno 1-2 contro la Centese.

Domani alle 14.30 sono in calendario tutte le altre gare, a cominciare da Stella Rimini-Cervia United. Un pareggio e 2 sconfitte consecutive hanno ridimensionato la marcia della formazione cervese, che ora (eliminata anche dalla Coppa Italia dal Forlimpopoli, che ha espugnato il Todoli 5-6 ai rigori) si è fatta risucchiare all’8 posto con 18 punti. L’undici di mister Montanari – privo dello squalificato Nicolini – è dunque alla ricerca del colpo del rilancio, ma dovrà fare attenzione alla reazione dei riminesi che (2 punti nelle ultime 7 giornate) non se la passano troppo bene, essendo scivolati in zona playout a quota 12.

Uno scontro diretto delicatissimo fra squadre in crisi, attende invece lo Sparta Castel Bolognese, terzultimo con 7 punti, in piena zona playout e con soli 2 punti di margine sulla zona rossa. I castellani, eliminati dalla Coppa Italia per mano della Stella (4-5 ai rigori), sono stati capaci di racimolare un solo punto nelle ultime 4 giornate e, privi dello squalificato Conti, sono attesi dalla trasferta al ‘Filippi’ di Forlimpopoli per sfidare l’undici artusiano che, reduce da 5 ko consecutivi, ha solo una lunghezza di vantaggio. Sugli altri campi: Bellariva-Santarcangelo, Diegaro-Fratta Terme, Misano-Edelweiss Forlì, Riccione-Civitella, Savignanese-Verucchio.