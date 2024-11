Il club aretino celebra la squadra maschile e femminile. Sarà ancora serie A2. Conferma per il Giotto

Sarà un 2025 ancora in A2 per le due squadre di punta del Tennis Giotto. La maschile e la femminile hanno infatti archiviato la regular season con risultati positivi che hanno permesso di blindare un doppio quarto posto finale a un passo dai Play Off e di festeggiare la permanenza nel secondo più importante campionato nazionale. La partita conclusiva è terminata con una bella affermazione per 4-2 nella lunga trasferta in casa del Tc Brindisi: l’esito positivo dell’incontro era già stato blindato nei singoli, dove il Tennis Giotto aveva ottenuto un vantaggio di 3-1 in virtù delle vittorie di Pietro Fanucci su Jacopo Tarlo per 6-3 e 6-1, di Stefano Baldoni su Omar Brigida per 6-2 e 7-5, e di Raffaele Ciurnelli su Matteo Giangrande per 6-4, 4-6 e 6-1. L’unico punto pugliese è stato messo a referto da Maciej Rajski su Filippo Alberti. Il successo del Tennis Giotto è stato archiviato nel doppio da Alberti e da Guelfo Borghini Baldovinetti che hanno superato per 6-0 e 6-3 la coppia Tarlo-Giangrande, infine Baldoni-Fanucci si sono arresi a Brigida-Rajski per 5-7 e 3-6. La formazione, capitanata da Alessandro Caneschi, ha fatto affidamento anche su Alessio Bulletti, Francesco Cartocci, Andrea Pecorella e Federico Raffaelli. Risultato positivo anche dalla squadra femminile guidata da Jacopo Bramanti che, al suo esordio assoluto in serie A2, ha archiviato una positiva stagione con il pareggio per 2-2 ottenuto con il Nuova Casale di Casale Monferrato. Le aretine hanno chiuso i singoli in vantaggio per le affermazioni di Aneta Laboutkova su Ksenia Sokolova con un doppo 6-1 e di Gaia Squarcialupi su Rebecca Casoli per 6-2 e 6-4, mentre le piemontesi hanno accorciato lo svantaggio nell’incontro di Matilde Mariani con Katerina Tsygourova. L’incontro è stato chiuso dal doppio dove Laboutkova e la debuttante Vannelli sono state superate per 3-6 e 1-6 da Casoli e Tsygourova. La squadra del Tennis Giotto protagonista della prima stagione in A2 era completata da Rachele Bacciarini, Camilla Bramanti e Sofia Macis.