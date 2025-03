Il commento. Addio al secondo posto, ora caccia ai play off

Non avrebbe dovuto perdere, ieri, la Robur, per non compromettere la corsa verso il secondo posto. È invece finita 2-0, proprio come all’andata. I bianconeri sono stati puniti dai colpi del ‘solito’ Tomassini (che ha raggiunto quota 15 nella classifica marcatori) e di Posada. Sono tornati a casa a mani vuote e con la consapevolezza che la possibilità di posizionarsi alle spalle del Livorno (per i labronici, ieri, seconda caduta consecutiva, in casa contro il Poggibonsi), è praticamente tramontata.

Un vero peccato, considerando anche che il Seravezza Pozzi non è andato oltre l’1-1 a Terranuova Bracciolini. Otto punti, con sei giornate da giocare, sono tanti, troppi, da recuperare, con la Fulgens Foligno che si è dimostrata comunque una bella squadra, propositiva, meritevole di rimanere ai piani alti. La squadra di Magrini, adesso, deve piuttosto guardarsi alle spalle: la sconfitta di ieri l’ha fatta scivolare fuori dalla griglia play off: i punti, 44, sono gli stessi del Grosseto (che ha pareggiato 0-0 in casa della Flaminia Civita Castellana) e del Ghiviborgo (vittorioso 3-0 sul campo del Figline), ma la differenza reti è una, momentanea, condanna.

Sarà importante, quindi, da parte di Bianchi e compagni, archiviare velocemente la sconfitta, evitando contraccolpi psicologici, per poter chiudere dignitosamente il cammino, dando seguito alla stagione regolare. Impresa possibile, ma non semplice per una squadra che non riesce proprio a segnare (l’attacco è ancora il secondo peggiore del girone, la difesa è ancora la migliore). La speranza è che almeno l’infermeria possa svuotarsi. Se la lotta play off è serrata, anche nella parte bassa della graduatoria è senza esclusione di colpi: tante le squadre racchiuse in pochi punti, con nel mirino la salvezza diretta.

Angela Gorellini