Il commento di Paolo Brogi. Tre punti per respirare. Contro il Grosseto capiremo chi siamo

Tre punti per respirare. La Robur ha portato a termine la sua complessa missione, come sempre mischiando errori a sfortuna, ma senza tralasciare il pizzico di buona sorte finale. Sì, proprio come a Bagno di Gavorrano quando il piedone di Morosi aveva evitato l’1-1, stavolta il portiere Giusti si è superato ricacciando indietro la dolorosa beffa. E lo ha fatto al termine di una partita dove la Robur non si è fatta proprio mancare niente, dal rigore sbagliato al gol, tutto a firma Giannetti e appunto ai brividi finali. Ricapitolando è un Siena che come sempre paga un prezzo alto agli infortuni, basta vedere il caso Di Gianni, tornato titolare e subito fuori dai giochi o Lollo che si è bloccato nel riscaldamento, e che segna davvero poco. Un gol a partita, questa è la media quando va bene che poi i ragazzi in bianconero devono difendere con i denti. Anche la classifica torna ad essere ‘guardabile’ con quel quinto posto, ultimo utile per i play-off, comunque positivo. In estate qualcuno aveva pensato di poter vincere il campionato, poi siamo scesi all’ambizione almeno di giocarselo fino in fondo e quindi alla consapevolezza di fare la classica stagione propedeutica rispetto a quello che verrà decisamente più avanti. L’importante è avere sempre un atteggiamento come quello di ieri, ossia voglia di lottare dal fischio d’inizio all’ultimo istante di recupero. Il gruppo bianconero in alcune partite, in particolare quelle lontano dal Franchi, ci riesce e fa ben sperare. In altre, come le ultime tre giocate in casa, molto meno. Domenica proprio all’ombra di San Domenico arriva la seconda forza del campionato Grosseto e quella sarà la partita che darà una svolta importante alla stagione bianconero. Considero il Livorno la squadra vincitrice di questo campionato nonostante debba ancora terminare il girone di andata. Per il secondo posto se la giocano in diversi e il Siena ha l’occasione proprio per inserirsi in questa ‘competizione’. Cosa serve? Battere i maremmani è il primo e complicato passo. Proviamo per un attimo ad avere fiducia che la Robur possa farcela davvero. Nel frattempo sarebbe aperto anche il mercato ma la sensazione, convinzione o addirittura certezza è che non arriverà nessuno. Avanti così allora provando a fare il massimo.