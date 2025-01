Il commento di Paolo Brogi. Il Siena è ormai calato nella sua dimensione finale: la quarta serie

Un punto strappato sul campo della Flaminia penultima in classifica, una posizione che dice play-off anche se per un soffio e la voglia di guardare subito alla prossima sfida. No, non c’è da storcere il naso, la squadra bianconera va in campo e fa quello che può, mettendoci l’anima dal primo all’ultimo minuto e cercando il massimo da ogni partita. Quindi tanto di cappello a chi veste la maglia bianconera, all’allenatore e al suo staff. Sul resto lasciamo perdere. Sì, forse è meglio. Non parlerò oggi dì turismo, case-albergo o tirocinanti in rampa di lancio. "Sei cattivo", mi è stato detto, o anche "cerchi il negativo ovunque". Ebbene rispedisco al mittente entrambe le accuse. Sono invece realista, spesso più del re. ‘Denuncio’ situazioni che non mi piacciono appena ho verificato quando sia giusto che non mi piacciano. Non sono qui, per fortuna, a sfogare frustrazioni provenienti da altri mondi, ma semplicemente a fare il giornalista ’cane da guardia’, come mi hanno insegnato che deve essere,anche se capisco che il ’cagnetto da salotto’ va molto più di moda e viene molto più apprezzato. Pazienza.

A chi cerca commenti accomodanti o che scodinzolano al potere costituito consiglio fortemente di non leggere ‘il Brogi’. Insomma cercate altrove perché in fondo è una ‘caccia facile’ come quelle che si fanno in riserve ricche di selvaggina.

La sensazione, tanto per tornare alla nostra vecchia Robur, è che la quarta serie stia diventando o comunque diventerà la nostra unica dimensione possibile. In fin dei conti sarebbe un po’ come tornare al passato, anni ’80 e ’90, quando il Siena stazionava nell’allora C2 con sogni di C1 che qualche volta si materializzavano. Niente di più. Guai ad alzare oltre l’asticella delle ambizioni. La mia preoccupazione è che l’attuale situazione sia peggiore, ossia una quarta serie ‘senza ambizione’ da parte di chi invece dovrebbe farsi in quattro per migliorarsi, ma lasciamo perdere, altrimenti torniamo al punto di partenza.

Voglio chiudere il mio intervento con un messaggio positivo. Sì avete letto bene, positivo. Nel calcio tutto cambia in fretta e magari si aprono scenari insospettabili. Questo può (magari deve) succedere al Siena in un futuro il più vicino possibile.