Il Como affonda a Palermo, sconfitto 3-0 dai padroni di casa. Infortunati Baselli e Kone

Il Como perde meritatamente per 3 a 0, contro un gran Palermo, che non si fa incantare dal gran possesso palla dei lariani e mette in evidenza tutta la potenza del suo attacco. Il Como può recriminare sui due brutti infortuni a Baselli e Kone, nel primo tempo, che hanno costretto a rivoluzionare la squadra.

Roberts conferma tutta la formazione di partenza, vittoriosa contro il Brescia. Barbera quasi esaurito con oltre 30.000 spettatori. All’inizio le squadre sentono l’importanza della partita, che è molto tattica e la prima azione di nota arriva al 9’ quando Baselli lancia in profondità Gabrielloni, il suo diagonale va fuori di poco. Al 15’ grave infortunio a Baselli che viene sostituto da Kone. Al 28’ bella triangolazione fra Kone e Da Cunha, con cross in area di quest’ultimo, dove arriva Gabrielloni ma colpisce male. Punizione di Verdi al 30’, fuori di poco. Al 31’ Kone lancia in verticale Gabrielloni, che di destro infila Pigliacelli, ma Aureliano annulla per un fuorigioco millimetrico confermato dal Var.

Al primo tiro al 34’ il Palermo va in vantaggio, Di Mariano sulla destra salta Ioannou, traversone sul primo palo dove arriva Brunori, che batte Semper. Il Como reagisce subito e Kone prende palla a centrocampo e punta la porta, tira dal limite e Pigliacelli in tuffo nega il pareggio. Gol annullato al Palermo al 40’, tiro di Di Francesco parata corta di Semper, arriva Brunori e segna ma in fuorigioco. Al 45’ infortunio al ginocchio per Kone, entra Abildgaard al suo posto.

Occasione per i rosaneri al 6’ della ripresa quando Gomes a porta vuota, invece di tirare passa al centro per Di Francesco che viene murato. Si vede il Como al 10’ con un tiro di Gabrielloni, che viene respinto sui piedi di Abildgaard, che al volo tira a lato. I siciliani raddoppiano al 18’ Di Mariano fugge a destra, traversone basso in area, Goldaniga respinge corto, arriva Ranocchia che insacca. Il tris arriva al 38’ su punizione, Brunori con un pallonetto scavalca la barriera per il taglio di Di Francesco, che solo davanti a Semper non sbaglia.

PALERMO-COMO 3-0 (1-0)

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Diakité 6,5, Nedelcearu 6, Ceccaroni 6,5, Aurelio 7; Segre 7, Gomes 6, Ranocchia 7 (dal 26' st Coulibaly 6); Di Mariano 7 (dal 26' st Vasic 6,5), Brunori 7 (dal 41' st Soleri sv), Di Francesco 7 (dal 41' st Insigne sv). A disposizione: Nespola, Kanuric, Stulac, Mancuso, Marconi, Buttaro, Soleri, Henderson, Traorè. All. Corini 7.

COMO (4-2-3-1): Semper 5,5; Curto 5 (dal 24' st Ballet 6), Goldaniga 5,5, Barba 6, Ioannou 6; Bellemo 5,5, Baselli sv (dal 18' pt Kone 6,5 e dal 46' pt Abildgaard 6,5); Strefezza 6,5, Verdi 6 (dal 24' st Chajia 6), Da Cunha 5,5; Gabrielloni 6 (dal 24' st Nsame 5,5). A disposizione: Bolchini, Sala, Iovine, Gioacchini, Odenthal, Braunoder, Cassandro. All. Roberts 5,5.

Marcatori: Brunori al 35' pt; Ranocchia al 19', Di Francesco al 38' st.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6,5.