Il Daino esplode di gioia. È in finale di Coppa

Il Daino Santa Croce è in finale della Coppa Emilia Romagna di Prima categoria. "Un nostro dirigente mi ha scritto a fine partita dicendo che siamo nella storia del Daino. In effetti mai eravamo stati in Prima categoria, e addirittura oggi ne giocheremo la finale di coppa". Parole e musica di Glauco Ferrari vicepresidente della società.

Il Daino, dopo l’1-1 nei novanta minuti (Macri all’80’ ha portato avanti i reggiani, poi pareggio di Bianchi per gli estensi del Gallo), ha superato l’avversario ai calci di rigore, per un 5-4 complessivo. La finale sarà il 25 aprile col Colombaro. "Si è trattata di una semifinale molto equilibrata, con pochi tiri da ambo le parti - continua Ferrari, che spiega - la sensazione è bellissima, siamo carichi e giocare una finale è meraviglioso. Io il 25 aprile non potrò essere alla finale per impegni personali, ma non stiamo nella pelle". Una piccola nota stonata. "Avevamo sette diffidati, e purtroppo il nostro bomber Sica ha preso il giallo e salterà la finale. Ci dispiace, ma gli abbiamo già detto che tutti i compagni giocheranno anche per lui". Ora è lecito pensare ad una eventuale Promozione. "Era impensabile fino a qualche tempo fa, ma ora è normale pensarci. Chi vince si collocherà per eventuali ripescaggi subito dietro le vincenti dei playoff. Non ne abbiamo parlato, però ci confronteremo sul come muoverci. Non lo abbiamo fatto anche per scaramanzia, non si è vinto niente ancora…certo che far fare ai nostri ragazzi quella categoria sarebbe davvero una grande esperienza". Poi si ritorna al presente. "Voliamo bassi, ripeto che c’è anche scaramanzia (ride, ndr). È bellissimo fare una finale, ma è chiaro che manca la ciliegina…".

Definita anche la finale del Memorial Presidenti, la Coppa di Terza. Sarà Sporting Club Sant’Ilario-Mt 1960. Lo Sporting ha battuto 3-2 il Fosdondo grazie alle reti di Alves, Assan e Benassi; l’Mt 1960 ha superato gli Amici Di Davide per 2-1 con doppietta di Gjoci (non basta Borgonovi per i ragazzi di Ligonchio). Da definire campo, data e orario della finalissima. Oggi un anticipo di Terza (campionato): nel girone A la già promossa in Seconda Casalgrandese ospiterà alle ore 20.30 il Collagna.