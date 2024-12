IL DERBY / 1. Dinoto-Bastogi. E l’Aglianese va. Stop Quarrata

Il pronostico della vigilia prendeva più dalla parte del Quarrata, alla luce di una miglior posizione in classifica. Invece è stata l’AM Aglianese ad aggiudicarsi il derby di Prima Categoria andato in scena ieri al Bellucci. Dopo un primo tempo equilibrato chiusosi sullo 0 a 0, gli uomini di mister Matteoni sono emersi alla distanza e sono riusciti ad andare in gol due volte: Simone Dinoto ha rotto la situazione di equilibrio, Edoardo Bastogi ha messo a segno il raddoppio fissando il punteggio finale sul 2-0.

I quarratini di mister Andrea Diodato restano comunque al terzo posto del girone D con 25 punti, con lo Jolo secondo a quattro lunghezze (e il Settimello primo della classe in vetta a quota 30). Agli aglianesi, questa vittoria lascia la spinta per arpionare la settima piazza con 18 punti. Dovranno tuttavia sfruttare l’iniezione di autostima derivante da questo risultato positivo per risalire ulteriormente la china.

G.F.