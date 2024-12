Il derby / 1. Passarini: "Tolentino, ci attende un altro esame. Dobbiamo ripetere la prestazione di Montegranaro»

"Dobbiamo mantenere alta la tensione spendo le difficoltà che ci aspettano in questo match". Presenta così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, la sfida che mette di fronte i cremisi alla Sangiustese, fischio d’inizio alle 15 al "Della Vittoria". "Stiamo affrontando un periodo molto positivo – dice il tecnico cremisi – ma per continuare a fare risultato servirà una prestazione di livello contro una squadra forte. Conosciamo la forza degli avversari, hanno un bel mix di calciatori esperti e giovani interessanti e sono pericolosi in tutti i reparti. Dovremo prestare la massima attenzione in fase difensiva perché giocatori del livello di Grassi, Crescenzi e Handzic sono forti in zona gol". Per il Tolentino la partita di oggi è un’occasione per continuare il filotto di cinque successi consecutivi e accorciare i primi posti della classifica. "Vogliamo fare una prestazione importante – dice Passarini – come abbiamo fatto in parte domenica a Montegranaro quando abbiamo saputo soffrire da squadra: è un segnale incoraggiante ma per continuare a vincere dovremo alzare l’asticella". I cremisi tornano al "Della Vittoria" per sfruttare al massimo l’apporto del pubblico, sempre numeroso sia in casa che in trasferta. "Vogliamo vincere soprattutto per loro – dice il tecnico – sappiamo quanto ci sono vicini e quanto tengono alla maglia cremisi e noi vogliamo renderli orgogliosi".

Marco Natalini