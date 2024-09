Il derby /2

"Dobbiamo ripartire dal secondo tempo contro la Maceratese quando per 25 minuti l’abbiamo messa in difficoltà". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, è proiettato alla gara di Tolentino, prima giornata di Eccellenza. "Ci attende – aggiunge – una gara ricca di insidie, innanzitutto è il match d’esordio e poi dall’altra parte del campo i cremisi costituiscono una delle formazioni più importanti del torneo di cui vorrà essere protagonista". I viola sono reduci dalla sconfitta con la Maceratese in Coppa Italia. "In settimana i ragazzi si sono rimboccati le maniche e si sono impegnati per correggere cosa non è andato per il verso giusto e per insistere su quanto di positivo si è visto. Poi, come sempre, sarà il campo a emettere la sentenza". Dall’altra parte del campo ci sarà un Tolentino che può contare su elementi di indubbio valore. "Hanno degli interpreti di qualità, possono contare su un tecnico che stimo. Dovremo stare attenti perché il Tolentino è forte, è reduce dalla vittoria in Coppa e vorrà dare seguito a quel successo". Il Montefano non avrà Palmucci, David, Bonacci e Postacchini. "Abbiamo una rosa lunga e non è questo il problema". La squadra si è presentata al via con diversi cambiamenti nell’organico e alla guida tecnica affidata a Manisera. "Servono pazienza e tempo per assimilare le novità, la squadra è in crescita".