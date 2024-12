Il derby / 2. Giandomenico dà la carica alla Sangiustese:: "Voglio la stessa determinazione di sette giorni fa»

"A Tolentino dobbiamo avere la stessa rabbia e fame di portare a tutti i costi a casa il risultato". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, sa in partenza quanto possa essere insidiosa la partita contro i cremisi. "Ci attende – aggiunge – una gara tosta contro un avversario che ha fisicità e ha il morale a mille dopo avere centrato cinque vittorie di fila". I rossoblù vanno a caccia di conferme dopo il successo interno con il Matelica arrivato dopo un periodo in cui la squadra ha raccolto poco, adesso c’è da proseguire di questo passo. "La vittoria ci ha dato morale e convinzione su quanto stiamo facendo. Ai giocatori ho detto più volte che i risultati non possono che arrivare quando le prestazioni sono di un certo tipo, e noi da quel punto di vista abbiamo espresso sempre un buon calcio, magari è mancata quella rabbia vista sette giorni fa". C’è da ripetere quanto visto contro il Matelica ben sapendo che il Tolentino è un avversario di assoluto valore. "Proveremo a essere aggressivi, di andare a prenderli e fare la gara contro un avversario che ha qualità, speriamo di essere più bravi, attenti e affamati". È una Sangiustese che deve fare i conti con l’infermeria che non intende svuotarsi, molto difficili le presenze di Tulli, Di Giminiani e Di Ruocco.