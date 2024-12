IL DERBY / 2. Il Cqs cala il tris. E vede la salvezza. Chiazzano a picco

In palio c’erano, oltre ai punti più che mai necessari per tentare di risalire e di togliersi al più presto dalle sabbie mobili, anche buone sensazioni e fiducia che solo una vittoria è in grado di lasciare. E il derby del girone A di Prima Categoria è andato al CQS Pistoia, capace di violare il terreno di gioco del Tempio Chiazzano e di imporsi per 3-0. Betti, Morelli e Cerretini hanno messo la firma sotto il tris che ha garantito agli uomini di Montuori il successo e il quintultimo posto, sopra la ’linea di galleggiamento’. E Il prossimo fine settimana se la vedranno con il Serricciolo, ad oggi una diretta concorrente per la salvezza.

Dall’altra parte, il Chiazzano resta in fondo e alla ricerca di quella "scossa" che fin qui non è arrivata ma che diventa sempre più fondamentale per provare ad invertire la tendenza. E chissà che non possa arrivare domenica prossima in trasferta contro il Montecarlo.

G.F.