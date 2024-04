Il derby col perugia. Gara a "rischio» per l’Osservatorio. Ecco le decisioni

Sono state rese note le determinazioni dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive riguardo al derby tra Perugia e Arezzo in programma domenica 21 aprile alle ore 16,30. Come prevedibile, la gara è stata inserita tra quelle a rischio ed è stata suggerita, in sede di Gos, la vendita di biglietti ai residenti in provincia di Arezzo solo per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società amaranto, ovvero la cosiddetta tessera del tifoso. Non si parla, al momento, dell’obbligatorietà di effettuare la trasferta in pullman adibiti allo scopo, come imposto ai tifosi perugini per la gara d’andata e come era stato paventato in una riunione preliminare del Gruppo operativo di sicurezza che si era svolta lo scorso 22 marzo.

Non è da escludere, comunque, che il comitato Orgoglio Amaranto, come socio di minoranza della Ss Arezzo, ricorra di nuovo al Tar contro le eventuali disposizioni definitive volte a limitare l’accesso allo stadio ai tifosi aretini. Era già accaduto in occasione della trasferta di Pesaro, che fu dapprima vietata poi consentita in seguito al ricorso del comitato.