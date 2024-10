Il derby con la Maceratese. Tolentino pensa al ricorso

Il Tolentino ha preannunciato l’intenzione di presentare ricorso sul derby perso con la Maceratese. In questo momento la segreteria cremisi sta facendo verifiche sull’eventuale posizione irregolare di un biancorosso e, se dovesse essere confermata, presenterà ricorso, altrimenti lascerà cadere questa intenzione. Sul campo la partita è finita con la vittoria in rimonta della squadra allenata da Possanzini grazie alle reti messe a segno da Ruani e da Cirulli che hanno risposto al gol di Tizi che aveva portato in vantaggio i cremisi. Il successo ha permesso alla Maceratese di risalire in vetta alla classifica. Le norme dicono che la società può presentare ricorso entro tre giorni dalla disputa della gara, quindi il Tolentino ha tempo fino alla mezzanotte di oggi. La società cremisi ha già informato la Maceratese della sua intenzione. "Aspettiamo – dice il dg Stefano Serangeli – di conoscere le motivazioni, abbiamo saputo che potrebbe riguardare la posizione di un nostro calciatore. In estate abbiamo fatto diversi movimenti di mercato e dopo la loro comunicazione ci siamo mossi per fare i nostri accertamenti, siamo sereni dopo i controlli effettuati e così non ci resta che attendere di conoscere quali sono le ragioni che hanno spinto il Tolentino a fare questo passo".