Il derby del Cuoio. Fucecchio la risolve in due minuti. Cuoiopelli, soliti orgoglio e impegno

CUOIOPELLI0FUCECCHIO2

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci (85’ Bocini), Tuzi, Hanxhari (67’ Tassi), Porcellini, Covino, Turini (62’ Pinna), Vannuzzi (80’ Maglio), Rocco (85’ Mancini), Ferraro, Campo; a disposizione Pannocchia, Archinucci, Mancino. Allenatore Francesco D’Addario.

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci, Iommazzo, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci (60’ Melani), Geniotal (87’ Shillaku), Agostini (80’ Arapi), Rigirozzo, Sciapi (70’ Fiorini); a disposizione Fiaschi, Nannetti, Brotini, Paradiso, Compagnucci. Allenatore Claudio Targetti.

Arbitro: Samuele Nafra di Valdarno (assistenti Prashan Seneviratina di Pontedera e Roberto Pappalardo di Empoli).

Marcatori: 40’ Cenci, 42’ Sciapi.

Note: ammoniti Hanxhari e Arrigucci della Cuoiopelli, Rigirozzo e Malanchi del Fucecchio.

SANTA CROCE – Con due gol nel finale del primo tempo il Fucecchio vince il derby contro la Cuoiopelli e sale al quinto posto, ultimo disponibile per la zona zona play off. Cenci al 40’ e al 42’ Sciapi, sempre più ancora una volta capocannoniere del girone A di Eccellenza, sbloccano un primo tempo sostanzialmente equilibrato e chiudono la pratica derby in appena due minuti. Nella ripresa la partita non ha avuto grandi sussulti.

Le due squadre hanno continuato a giocare a viso aperto, creando alcune occasioni, ma il risultato è rimasto fermo sullo 0-2. La Cuoiopelli ha fatto la sua onesta gara come nelle precedenti di questo campionato certamente non facile per i colori biancorossi. A D’Addario e ai suoi ragazzi non può essere certo imputato lo scarso impegno. E, tanto meno, l’aver onorato ogni partita fino all’ultimo secondo. Sta per finire una stagione iniziata con un forte ridimensionamento per i noti problemi economici societari.