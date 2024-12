Il derby di A2 lancia in orbita la Rotellistica. Nello scontro tra amici, Orlandi batte Mirko

Pumas Ancora-Rotellistica Camaiore 1-3. Il primo a cercare la via della rete è Alonso per il Camaiore, ma Mechini respinge. Poi è la volta della Pumas a salire in cattedra. Carrieri ci prova per tre volte e la partita sembra prendere la direzione favorevole ai ragazzi di Mirko Bertolucci. Il Camaiore è però squadra esperta e Motaran, intercettando una pallina persa in uscita da Pardini e Pezzini, infila Mechini con un potente diagonale. Camaiore che sfiora il raddoppio ma Mechini, stavolta, respinge il tiro di Pardini imbeccato da Motaran. La Pumas prende il palo, su rigore con Mora, e puntuale arriva il 2-0 con Motaran, appostato sul secondo palo su diagonale di Maremmani. Michini salva su Maremmani e Motaran, poi Mora, dalla distanza, buca Taiti per l’1-2. Il pari però non arriva perché, dopo aver fallito un tiro diretto, Alonso sigla il 3-1. In chiusura Pardini fallisce il 4-1 con un altro tiro diretto.

"Abbiamo controllato la partita è meritato il successo - commenta Alberto Orlandi -. Sono soddisfatto del fatto che ognuno abbia rispettato le consegne ed anche tatticamente stiamo facendo progressi importanti. Dobbiamo proseguire a vincere, anche per giocarci in casa la semifinale di Coppa Italia". Per Mirko Bertolucci: "Una sconfitta meritata, che ci deve far capire che non possiamo complicarci la vita da soli concedendo regali, come lo sono enormi distrazioni difensive, ad avversari che non ne hanno bisogno".

PUMAS: Mechini, Cardelli, Marchetti, Pezzini, Carrieri, Mora, Bigatti, Pesavento, Olivieri, Bandieri. CAMAIORE: Taiti, Motaran, Pardini, Alonso, Maremmani, Mattugini, Raffaelli, Caliumi, Ballestero, Dal Torrione.

Castiglione-Spv Viareggio 8-2. Partenza super per i ragazzi di Alessandro Martini che pronti via, così come accaduto nel derby contro la Pumas, vanno sul 2-0 con Spagnuolo e Cortesi. Poi il Castiglione ribalta tutto per dilagare nella ripresa. "Don un ottimo inizio - racconta Martini - la loro qualità ci ha sopraffatto. Con il passare dei minuti, poi, anche la nostra attenzione difensiva è calata. Ci sta di perdere contro una squadra attrezzata per centrare la A1. Il nostro percorso di crescita prosegue. SPV: Poletti Fi., Poletti Fr., Spagnuolo, Bicicchi, Cortesi, Biancucci, Tomei, Toti, Del Medico, Spinetti.

Sergio Iacopetti