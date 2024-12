Il derby di serie d: qui orvietana. Il dg Panzetta: "Continuare la marcia»

ORVIETO - Prima delle vacanze all’Orvietana mancano ancora due atti: la partita, derby umbro, con il Trestina di oggi seguita dalla Cena degli Auguri. Il dg Matteo Panzetta preferisce partire dal calcio giocato: "Dalla partita con la Fezzanese siamo usciti con tre punti importantissimi dopo le tre sconfitte consecutive che avevano un po’ annacquato le nostre certezze. Il riscatto c’è stato ma non dobbiamo fermarci. Il Trestina è avversario tosto, viene da una manita di risultati senza sconfitte. Tra l’altro, oltre a essere un derby è la classifica delle due avversarie a farne crescere l’importanza. Con il Trestina abbiamo ottimi rapporti e non potrà essere il risultato a modificarli. La squadra tiene molto a far bene". Grosse novità non dovrebbero esserci a meno che non venga deciso il ritorno di Rossi, senza nulla togliere a Formiconi. Berardi e Proia saranno osservatori dalla tribuna. Il tecnico potrebbe confermare in blocco i vincenti di domenica.

ORVIETANA: Formiconi, Caravaggi, Congiu, Ricci, Martini, Orchi, Esposito, Fabri, Panattoni, Caon, Coulibaly. All. A. Rizzolo.

Roberto Pace