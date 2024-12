Il derby di serie d: qui trestina. Altro rinforzo: Borgo è bianconero

TRESTINA – Altro acquisto per il Trestina alla vigilia del match sul terreno dell’Orvietana: oltre all’attaccante Filippo Buzzi ufficializzato nei giorni scorsi, il club ha comunicato ieri che vestirà la casacca bianconera anche Alex Borgo, difensore tifernate classe ‘98 proveniente dal Flaminia Civita Castellana e con trascorsi proprio con l’odierno avversario, oltre che con Vivi Altotevere Sansepolcro e Lama.

Chiudere bene il 2024 e dare continuità alla striscia di 5 risultati utili consecutivi sono i…buoni propositivi di un Trestina consapevole delle insidie della sfida: "Sarà una gara difficile - dichiara l’allenatore Simone Calori - contro un avversario che può contare su un attacco di qualità, una difesa esperta ed una rosa ampia. Dovremo avere il giusto atteggiamento per tutti i 95 minuti e non ricadere in quei cali di tensione di cui a volte siamo vittime, come avvenuto 7 giorni fa quando abbiamo fatto molto bene nel primo tempo ma nella ripresa siamo calati".

Formazione: Fratti, Giuliani, Bucci, Serra, De Meio, Sensi, De Souza, Lisi, Mencagli, Ferri Marini, Nouri. All. Calori.

Paolo Cocchieri