Il derby è dell’Aurora. Decide la magia di Borrelli

Aurora Treia 1 Corridonia 0

AURORA : Testa, Ballanti, Dominino, Bonifazi, Marini, Bartolini, Garcia F (43’ Romagnoli F), Giuli (80’ Garcia M), Allegretti (64’ Arias), Borrelli, Wali (72’ Pottetti). A disp.: Tiberi, Filacaro, Bontempo, Romagnoli A, Cacciamani. All.: Nocera. CORRIDONIA: Seghetti, Garbuglia (68’ Marinelli), Bordi, Bedetta N (68’ Ruzzier), Del Moro, Dutto, Atzori, Pucci, Ulivello (89’ Diamanti), Galdenzi (53’ Monti), Lattanzi (76’ Kakuli). A disp.: Sarracinio, Bedetta F, Prosperi. All.: Fondati.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo. Rete: 59’ Borrelli.

Al 20’ l’Aurora si fa vedere in attacco quando la palla calciata da Facundo Garcia viene deviata da un difensore sul montante. Alla mezz’ora ci prova Borrelli su punizione, ma non inquadra lo specchio della porta. Nel finale della prima frazione di gioco si rende pericoloso Allegretti.

Nella ripresa i locali appaiono più decisi. I locali invocano il rigore per il tocco di mano , al 58’ Allegretti non inquadra lo specchio della porta, ma il gol arriva poco dopo. È il 59’ quando Borrelli effettua un tiro cross che supera Seghetti. La reazione del Corridonia non si fa attendere. Al 76’ ci pensa Testa a mandare in corner la conclusione di Ulivello e poi ci prova Atzori con una conclusione che sfiora il palo. L’Aurora potrebbe mettere al sicuro il risultato quando Borrelli approfitta di un’incompresione tra gli ospiti servendo Garcia che non concretizza l’opportunità. L’Aurora Treia di Nocera continua la corsa verso l’alta classifica, per il Corridonia si tratta di uno stop che la mette a ridosso della zona a rischio.