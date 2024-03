Il derby è tutto del Prato. Guizzo decisivo di Sowe. Sfatato il tabù Melani. Arrivano tre punti d’oro

Pistoiese

0

Prato

1

PISTOIESE (4-4-1-1): Mataloni, Riccio, Greco, Masi, Bailo (88’ Panicucci); Pertici, Carannante (86’ Milani), Del Rosso, Evangelista (64’ Fiaschi); Diakhaté, Bonfanti (74’ Saliou). A disposizione: Gambassi, Cordato, Marie Saint, Niccolai, Anticoli. Allenatore: Parigi.

PRATO (3-5-2): Ricco; Angeli, Monticone (58’ Laverone), Diana; Stickler, Gemignani, Trovade (58’ Sowe), Sadek, Limberti; Gori (22’ Bigonzoni), D’Agostino (57’ Moreo). A disposizione: Fogli, Ceccherini, Nocentini, Gargiulo, Santarpia. Allenatore: Ridolfi.

Arbitro: Marin di Portogruaro.

Reti: 81’ Sowe.

Note: 66’ espulso Diakhaté.

Dopo 20 anni il Prato torna a vincere al "Melani" imponendosi di misura contro la Pistoiese. Un successo che potrebbe risultare fondamentale nella corsa verso la salvezza dei biancazzurri, ora saliti a quota 40 punti nella classifica del girone D di serie D, guadagnando 8 lunghezze sulla zona play out. Partita avara di emozioni nel primo tempo. Al 5’ minuto subito pericoloso il Prato: fuga sulla destra di Stickler, cross sul palo opposto, dove D’Agostino non riesce a coordinarsi al meglio per il colpo di testa e spedisce a lato da ottima posizione.

Risponde all’8’ la Pistoiese con una bella iniziativa di Pertici sulla destra e con il cross al centro per l’accorrente Evangelista, anticipato miracolosamente in scivolata da capitan Angeli al momento del tiro. Un minuto dopo ci prova anche Diakhaté da fuori sfiorando l’incrocio con una gran bordata. Al 19’ Gori con caparbietà approfitta di una leggerezza difensiva di Greco, recupera una palla in ara di rigore e mette all’indietro per D’Agostino, che con la punta del piede costringe al miracolo d’istinto Mataloni, bravo a mantenere inviolata la porta arancione.

Insiste sulla destra il Prato, con un cross del solito Stickler per il bel colpo di testa al 30’ di Bigonzoni, subentrato al posto di Gori, che però sfila sul fondo. I biancazzurri tengono in mano il pallino del gioco, mentre la Pistoiese bada a coprirsi per tentare poi di pungere in contropiede. Il primo tempo, avaro di emozioni, si chiude quindi con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa il primo squillo al 49’ e di Evangelista, che da fuori area spara centralmente fra le braccia di Ricco. Al 66’ Diakhaté tenta una rovesciata volante in area di rigore, ma colpisce in pieno volto Angeli e rimedia il secondo giallo di giornata, lasciando i suoi in inferiorità numerica nel finale di partita.

Subito dopo ci prova subito con un gran colpo di testa Bigonzoni, su lancio lungo di Gemignani, ma manca il bersaglio grosso. Il Prato ci crede e trova il vantaggio sugli sviluppi di un corner. All’81’ è Sowe che nel cuore dell’area di rigore trova il guizzo vincente dopo una prima deviazione, correggendo alle spalle di Mataloni. E’ il gol che decide il match. Nel finale, malgrado i padroni di casa provino a riversarsi in avanti a testa bassa a caccia di un miracoloso pareggio, il risultato non cambia più. Ed ecco tre punti d’oro per i biancazzurri.

Leonardo Montaleni