Il derby empolese va al Valdorme. Vitolini ne approfitta: 2-0 e primato

Si è appena conclusa la settima giornata del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa: la vetrina, questa settimana, spetta al neo promosso Valdorme. Infatti, grazie alle reti di D’Amico e Gori, i grigioneri di Pozzale hanno fatto loro il derby empolese del girone B di Serie A1, giocato sul campo dell’ex capolista Computer Gross. A prendersi la vetta in solitaria è così il Vitolini, che è stato capace di superare per 2-0 il Fibbiana grazie ai gol dei suoi attaccanti Rossi e Sabatini. Nello stesso raggruppamento arriva il primo, sudato punto stagionale anche per il fanalino di coda Casotti, che impone il pari in trasferta al ben più quotato Rosselli.

Nel girone A, invece, è la doppietta di Scarselli che permette alla matricola 4 Mori di piegare 2-1 in casa il San Gimignano e di volare così in zona play-off. Scendendo in A2, nel girone C non conosce ostacoli la marcia della capolista Massarella, vittoriosa anche a Petroio contro la Spicchiese grazie a un gol di Russoniello, mentre nell’altro raggruppamento il Malmantile United regola 2-1 il San Pancrazio, grazie alla doppietta di Iacono, ed aggancia in vetta l’Unione Valdelsa, che invece è stata fermata sullo 0-0 a Sambuca in Chianti dalla Virtus Tavarnelle. Di seguito, comunque, ecco il quadro completo dell’ultimo turno di campionato con le classifiche aggiornate.

Serie A1, Girone A: Casa Culturale-Gavena 1-0; Strettoio Pub-Sovigliana 1-2; Ferruzza-Castelnuovo 2-0; Stabbia-Limitese 1-2; Scalese-Real Isola 0-1; 4 Mori-San Gimignano 2-1. Riposava: Fiano-Certaldo. Classifica: Casa Culturale 21; Ferruzza 14; Limitese 11; 4 Mori, Castelnuovo e Real Isola 9; Gavena 8; Sovigliana e Scalese 7; Strettoio 6; San Gimignano e Stabbia 3; Fiano Certaldo 2.

Girone B: Martignana-Boccaccio 3-2; Vitolini-Fibbiana 2-0; Staggia-La Serra 2-2; Usap-Le Cerbaie 1-1; Computer Gross-Valdorme 0-2; Rosselli-Casotti 1-1. Classifica: Vitolini 16; Computer Gross e Rosselli 13; Valdorme 11; La Serra 10; Fibbiana 9; Martignana 7; Le Cerbaie e Usap 6; Staggia 4; Boccaccio 2; Casotti 1.

Serie A2, girone C: Sciano-YBPD United 2-0; Brusciana-Vinci 1-1; Spicchiese-Massarella 0-1; Molinese-Ortimino 3-1; Mastromarco-Monterappoli 1-1; Atletico Team-Pitti Shoes 1-1. Riposava: Montespertoli. Classifica: Massarella 19; Molinese 14; Sciano e Vinci 13; Ortimino 11; Montespertoli 10; Pitti Shoes 9; Monterappoli 8; Mastromarco 5; Spicchiese 4; Brusciana e YBPD United 3; Atletico Team 2. Girone D: Virtus Tavarnelle-Unione Valdelsa 0-0; Gs Vico-San Quirico 2-0; Malmantile United-San Pancrazio 2-1; Catenese-Corniola 0-2; Arci San Casciano-Le Botteghe 1-3; Piaggione Villanova-Arci Cerreto Guidi 1-2. Riposava: Borgano. Classifica: Malmantile United e Unione Valdelsa 16; Le Botteghe 13; Arci Cerreto Guidi e Virtus Tavarnelle 12; Gs Vico 10; San Quirico, Corniola e Piagigone Villanova 9; San Pancrazio 8; Borgano 2; Catenese 1; Arci San Casciano 0.

Simone Cioni