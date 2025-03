IL derby. "La Sangiustese vuole finire a ridosso dei piani nobili»

"Un conto è chiudere a ridosso della quinta piazza e un altro a metà classifica". Nicolò Morazzini (foto), esterno difensivo della Sangiustese, svela le motivazioni in casa rossoblù in aggiunta a quelle che arrivano naturalmente in occasione di un derby, domenica ci sarà quello con il Tolentino. "Noi – spiega – vogliamo arrivare in una posizione che fotografi il valore della squadra. Servirà una gara accorta, senza sbavature, in cui limare al massimo gli errori e curare ogni dettaglio. Il Tolentino è una formazione forte, come del resto dice la classifica, gioca bene e può contare su elementi di valore".

È stata una stagione complicata in cui potrebbe esserci spazio per qualche rimpianto. "Quelli ci sono, per esempio – ricorda Morazzini – mi viene in mente il periodo in cui abbiamo raccolto un punto in cinque gare, abbiamo poi perso punti nel finale di partita come contro Urbino, Montefano e Urbania; onestamente avremmo potuto avere più punti, ma non dimentichiamoci nemmeno che ci siamo presentati ai blocchi di partenza con un organico rivoluzionato dimostrando comunque di essere una bella realtà".

Domenica scorsa la squadra è tornata da Matelica con i 3 punti in tasca. "Abbiamo vinto su un campo difficile, quel successo ci ha ridato morale dopo il passo falso interno con l’Urbino. E dopo una vittoria si lavora sempre meglio e si va al campo con il sorriso".