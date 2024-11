Il derby maremmano. "Proviamo a vincere»

Nove punti in nove partite. Bilancio finora da dimenticare in casa Grosseto che nel derby odierno prova a tirare fuori orgoglio e carattere per venire fuori dalla zona playout. Grifone quint’ultimo in classifica che oggi fa visita ad un Follonica Gavorrano che gravita in zona playoff, e con mister Consonni che in settimana ha visto la propria rosa allungarsi con due innesti, Chrysovergis e Caponi, ma ha perso il proprio bomber Marzierli non si sa per quanto tempo. "I nuovi sono a disposizione ma devo fare delle valutazioni – ha detto ieri mister Consonni –. Possono darci una mano. Speravo di svoltare domenica con il Trestina. Ancora ci manca la vittoria: le statistiche sono positive ma ancora ci manca il gol, perché non finalizziamo. Abbiamo davanti una squadra che è forte e può giocare a viso aperto. Noi dobbiamo provare a vincere. Abbiamo massimo rispetto ma noi siamo il Grosseto e dobbiamo provare a vincere". Il match sarà diretto da Francesco Aloise assistito da Yassine El Hamadoui di Novi Ligure e da Andrea Varisano di Agrigento. L’arbitro è alla quinta stagione nei ruoli Can D; ha un precedente anche con il Grosseto, che risale alla stagione 2022/2023 quando i biancorossi affrontarono il Città di Castello, l’incontro finì 0-1 per i maremmani e il direttore di gara estrasse 5 cartellini gialli e assegnò anche un calcio di rigore.