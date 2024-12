IL DERBY. Pari tra Casalguidi e Larcianese Cappellini flash, impatta Vallesi

CASALGUIDI

1

LARCIANESE

1

CASALGUIDI Venturini, Fusco, Tadddei, Puccianti, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Bonfanti, Paccagnini (35 st Menichetti), Dani (20 st Sellaroli). A disp. Merci, Querci, Rossi, Avdillari, Bolognini, Quarniolo, Acoraro. All. Benesperi

LARCIANESE Cirillo, Porciani, Antonelli, Romani, Tafi, Bagni (41 pt Vallesi), Lo Russo, Salerno, Ferraro(1 st Maggi), Biagioni (23 st Sarti), Tersigni (35 st Maarouf). A disp. Magni, Seghi, Carrara Bindi, Iannello. All. Cerasa

ARBITRO Giacomelli di Pisa

MARCATORI 4 pt Cappellini, 18 st Vallesi

CASALGUIDI

Nel derby di giornata, sull’asse piana-Valdinievole, Casalguidi e Larcianese si dividono la posta in palio. Appena di cinque minuti di gioco, nel ritrovato impianto casalingo, e i gialloblù del Casalguidi passano in vantaggio con una rete di Cappellini, con un tiro dalla distanza, con la palla che si insacca sotto la traversa. Al 35’ da segnalare l’ottima parata di Cirillo su conclusione ravvicinata da Dani. Un primo tempo decisamente giocato meglio dal Casalguidi, che merita il vantaggio per le occasioni da rete create e il possesso di palla esercitato.

Nella ripresa la Larcianese è scesa in campo con maggiore determinazione e grinta, con l’obiettivo di recuperare il punteggio. Al 18’ la squadra di mister Cerasa pareggia con un gol realizzato da Vallesi, che devia in rete la palla calciata da Biagioni direttamente da calcio d’angolo. Nei minuti di recupero la Larcianese tenta un forcing per vincere la partita: L’azione più pericolosa arriva da un velenoso calcio di punizione, battuto da Maarouf.

Per quanto riguarda la prova dei singoli, per il Casalguidi il migliore è stato l’esterno Bonfanti, mentre per la Larcianese è stato il centrocampista Romani. Alla fine dei novanta minuti il risultato di parità è giusto e d è quello che meglio rispecchia l’andamento della gara. Un derby pistoiese bene giocato da entrambe le formazioni e che ha visto la presenza di un numero discreto di spettatori.

Massimo Mancini