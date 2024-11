Il derby si tinge di rossoblù. Orlandi decisivo su rigore

SANGIOVANNESE

0

MONTEVARCHI

1

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica, Nannini, Pardera (75’ Romanelli), Sabattini, Pertici; Rotondo, Bocci (75’ Nieri).

All. Bonura.

MONTEVARCHI (3-5-2): Testoni, Ficini (89’ Artini), Franco, Martinelli; Ciofi, Saltalamacchia (72’ Boncompagni), Sesti, Borgia (66’ Picchi) Orlandi; Carcani (65’ Priore), Rufini (57’ Zhupa).

All. Lelli.

Arbitro Gabriele Sciolti di Lecce.

Reti: 93’ Orlandi rig.

Note: spettatori 1.500 circa.

Ammoniti: Ficini, Pertici, Sabattini, Pardera.

SAN GIOVANNI - Il derby numero 105 si colora di rossoblù in zona Cesarini. Merito di un calcio rigore che Orlandi, al 93esimo, ha messo alle spalle di Patata mandando in visibilio gli oltre 500 tifosi ospiti accorsi a San Giovanni. Il Virgilio Fedini si mette l’abito delle belle occasioni per quella che è una delle partite più sentite dell’intera stagione, insieme a quella di ritorno. È una cornice di pubblico importante, complice anche il bel tempo, quella che ospita l’impianto comunale sangiovannese con circa 1.500 spettatori con 450 di questi provenienti da Montevarchi e sistemati in curva sud. Stupendo il colpo d’occhio che offre la Gradinata Marco Sestini con una coreografia che copre l’intero settore che ospita gli ultras locali. Il match tra le due realtà torna a distanza, praticamente, di nove mesi. L’ultimo precedente fu giocato il 4 febbraio di quest’anno con uno 0-0 condito da un rigore fallito dall’allora formazione di Simone Calori. Non saranno 45 minuti memorabili quelli che offrono le due squadre nella prima parte di partita. Al 9’ l’azione è firmata Rotondo, bravo Testoni a deviare coi piedi in angolo, risponde una supremazia territoriale e del Montevarchi ma è sempre la Sangiovannese, a una manciata di minuti dal duplice fischio, a rendersi pericolosa con Sabattini che, al limite dell’ area piccola, manda alle stelle un classico cioccolatino servitogli da Bocci. Si va negli spogliatoi sul risultato risultato ad occhiali. Bella ripresa, ancora il numero 10 della Sangiovannese ha l’opportunità per sbloccare la situazione ma in area, dito, calcia malamente sul fondo. Non succede alcunché fino al minuto numero 48, Chelli in area strattona Carcani e dal dischetto Orlandi non fallisce. Il Montevarchi in verità usufruirebbe anche di un secondo rigore per fallo di Patata su Zhupa ma stavolta l’estremo azzurro ipnotizza Priore. Finisce qui trionfa il Montevarchi.

Massimo Bagiardi