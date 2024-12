Il derby sorride al Camaiore. Decide ancora Chiaramonti

CAMAIORE

1

REAL FORTE QUERCETA

0

CAMAIORE (4-3-1-2): Barsottini; Borgia, Velani, Zambarda, Belli; Amico, Granaiola, Anzilotti (23’ st Da Pozzo); Cornacchia; Chiaramonti, Nardi (29’ st Bacci). (A disposizione: Barsaglini, Zavatto, Bologna, Dalle Luche, Fani, Maini, Ricci).

All. Minichilli (squalificato Cristiani).

REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Luci; Tognarelli, Vittorini, Giubbolini; Meucci (34’ st Panicucci), Bucchioni (27’ st Stringara), Bartolini, Fortunati, Lucarelli (12’ st Mangiarotti); Scarpa (12’ st Micchi), Jendoubi. (A disposizione: Gatti, Aghini Lombardi, Bartalini, Quercetani, Verona).

All. Buglio.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Rete: 16’ pt Chiaramonti (C).

Note: ammoniti Micchi (R) e Stringara (R); angoli 7-1; recupero 2’ pt e 4’ st.

CAMAIORE – Non sbaglia un colpo questo "super" Camaiore che fa suo il derby versiliese col Real Forte Querceta mantenendosi imbattuto in campionato e allungando in vetta (... mentre le inseguitrici continuano a lasciar punti per strada). La squadra di Pietro Cristiani, che con domenica prossima avrà finito di scontare la lunga squalifica a tempo, magari non sarà sempre bellissima da veder giocare (anche perché il campo di casa di certo non l’aiuta palla a terra) ma si conferma estremamente concreta e cinica. I bluamaranto fanno della tattica e della fisicità le loro armi vincenti, insieme ad un’organizzazione difensiva corale di spessore. E poi ci sono le tante importanti (e risolutive) individualità... fra cui quel Chiaramonti dall’impressionante score realizzativo: con quello di ieri fanno 12 gol (quasi tutti pesanti) in 13 giornate!

Il Real FQ, che stavolta come 2005 propone il guizzante Jendoubi davanti anziché Vignali dietro, nel primo tempo fatica molto a contenere la palese superiorità del Camaiore, che la rete la trova già al quarto d’ora quando, dopo la bella giocata di Nardi (stavolta preferito a Bacci nell’undici iniziale bluamaranto), la palla arriva ad Amico che va subito ad aprire a destra per bomber Chiaramonti, il quale nonostante un immediato indurimento muscolare sull’adduttore stringe i denti ed inchioda Luci con potente diagonale all’angolino opposto. Il raddoppio arriva al 33’ sull’inzuccata di Cornacchia servito dalla punizione-cross da sinistra di capitan Zambarda... ma viene annullato per discusso e dubbio fuorigioco.

Nella ripresa Buglio cambia modulo passando al 4-2-3-1 e poi mettendo mano anche alle sostituzioni per dar più peso all’attacco. Ma la difesa locale con la coppia centrale Velani-Zambarda tiene bene. E poi ci pensa Barsottini, che al 79’ blocca sulla riga il rasoterra a botta sicura di Fortunati che poteva valere il pari ospite. Finisce così 1-0.

Prima del match premiato Da Pozzo per le 100 presenze bluamaranto. Mentre alla fine il portiere Costa saluta il Camaiore.

Simone Ferro