Il derby. Tutto succede nella ripresa. La Cluentina supera l’Aurora Treia

CLUENTINA

2

AURORA TREIA

1

CLUENTINA: Rocchi, Mogetta (58’ Montecchiari), Brandi, Marcantoni, Menghini, R. Mancini (88’ Scoccia), Marini (58’ Cappelletti), Trobbiani, Ribichini (76’ Cammertoni), A. Mancini, Salvati. All.: Canesin.

AURORA TREIA: Frascarelli, Marchetti, Fratini, Capradossi (67’ Cela), Filacaro, Armellini, Vicomandi (67’ Capponi), Petruzzelli, Chornopyshchouk, Pucci, Cervigni. All.: Moretti.

Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Reti: 3’ st Ribichini, 12’ st Petruzzelli, 24’ st Salvati.

La spunta la Cluentina al termine di una gara intensa e vivace.

L’Aurora Treia è protagonista di un buon avvio, la Cluentina, sempre più incerottata, fatica un po’ ma dopo riesce a prendere le misure all’avversario e ad affacciarsi dalle parti di Frascarelli con Ribichini (colpo di testa sul fondo al 23’), Mogetta (conclusione a lato al 33’) e Andrea Mancini (palo al 41’).

Nel finale della prima frazione di gioco arriva la più ghiotta occasione per gli ospiti: errore di Andrea Mancini da calcio d’angolo, ripartenza di Chornopyshchouk e difesa biancorossa che, sia pur in affanno, riesce a recuperare e a costringere Pucci ad una conclusione sul fondo.

I gol arrivano nella ripresa: al 3’ il vantaggio biancorosso grazie a Ribichini che si fa trovare pronto in area a raccogliere il corner di Andrea Mancini e, di testa, supera Frascarelli; al 12’ una punizione di Pucci pesca Petruzzelli che, lasciato libero sul secondo palo, si trova davanti al portiere e non ha alcuna difficoltà ad insaccare la palla del momentaneo pareggio; al 24’ bel cross di Roberto Mancini dal fondo per l’accorrente Salvati che, di testa, sigla il definitivo vantaggio per la Cluentina.

Al 79’ Andrea Mancini colpisce la traversa su calcio di punizione.