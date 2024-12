Il derby/1. Amadio: "Montefano, la strada è giusta»

"Abbiamo fatto ancora un passo avanti, la squadra si sta compattando sempre più ed è riuscita a tenere testa a un’ottima Sangiustese, specialmente nel primo quarto d’ora quando loro sono partiti fortissimo". Peppino Amadio, tecnico del Montefano, analizza la vittoria sui rossoblù arrivata all’ultimo minuto centrando così il terzo successo di fila. "Ciò – aggiunge – ci fa ben sperare e ci dice di avere imboccato la strada giusta, anche se dobbiamo aggiustare qualcosa". Il mercato offre l’opportunità di migliorare l’organico. "Ne stiamo parlando con la società, l’ideale è riuscire ad elevare la qualità del reparto offensivo, migliorare alcune situazioni per essere più pericolosi in zona gol. Nel reparto difensivo stiamo trovando una buona compattezza". E tra gli acquisti ci sarà da considerarci anche Palmucci il cui rientro è previsto tra un mese. "Non dimentichiamo che dall’inizio di stagione non possiamo contare su una pedina importante, speriamo di averlo al più presto per alzare il livello qualitativo nella trequarti". Adesso c’è la sosta e il Montefano ne approfitterà per mettere a punto alcune situazioni. Il girone di ritorno inizierà il 5 gennaio con il Montefano che ospiterà il Tolentino.