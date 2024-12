Il derby/1. "Montefano, serve continuità di risultati»

"L’obiettivo è dare continuità alle prestazioni e ai risultati". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, è proiettato sulla partita di oggi quando alle 15 sarà ospite la Sangiustese. È l’ultima giornata del girone di andata e la formazione viola si presenta all’appuntamento ancora senza il trequartista Palmucci il cui ritorno è previsto fra un mese. La formazione allenata da Amadio è reduce dalle vittorie su Atletico Mariner e Matelica, non capitava da tempo di infilare due vittorie di fila e l’ultima volta è stato a inizio stagione quando, sotto la guida tecnica di Manisera, il Montefano ha battuto l’Urbino e sette giorni dopo in trasferta il Tolentino. Tra questi due momenti ci sono stati tanti risultati altalenanti e sconfitte, è successo che ci siano state anche tre battute d’arresto di fila. Sette giorni fa il Montefano è tornato con i 3 punti dalla trasferta a Matelica. "La vittoria – ricorda il presidente Bonacci – è arrivata dopo una partita ben interpretata. Gli ultimi risultati hanno trasmesso una maggiore serenità alla squadra e per oggi ci sono i presupposti per fare bene. Ci aspetta tuttavia un avversario di valore, ben allenato e di certo dovremo stare molto attenti perché la Sangiustese ha qualità".