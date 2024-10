Il derby/2. "Maceratese, serve il giusto approccio»

"Ci attende una partita difficile: il Chiesanuova è una squadra forte e ben allenata". Stefano Serangeli, direttore generale della Maceratese, sottolinea le insidie del match di oggi valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia di Eccellenza. "In estate – aggiunge – è stato rinforzato l’organico del Chiesanuova arrivato terzo lo scorso anno. Noi dovremo fare qualche turnazione perché accusiamo diversi acciaccati e stanchezza per le tante gare ravvicinate. Di certo oggi siamo attesi da una partita da affrontare con la massima attenzione". La Coppa Italia è una manifestazione importante. "Ci teniamo molto, è fondamentale – spiega – come il campionato, oltretutto è un’altra strada che può portare alla promozione, ma dà anche la possibilità di ruotare i giocatori e portarli tutti allo stesso livello". Di certo oggi l’allenatore Matteo Possanzini non potrà contare sul difensore Mastroippolito e domenica i biancorossi sono chiamati alla trasferta a Matelica che presenta molte insidie. "Tra oggi e domenica siamo attesi da due match molto stimolanti". Domenica il Chiesanuova ha battuto la Sangiustese. "Abbiamo visto il video della gara e le immagini hanno ribadito la forza della squadra di Mobili che chiuderà la stagione tra le prime tre posizioni". Per l’attacco biancorosso si tratta di una partita stimolante ma anche molto impegnativa considerando che il Chiesanuova non ha subito gol nelle quattro gare di campionato. La formazione biancorossa è reduce dal pareggio interno con il Montegranaro. "La squadra è giustamente delusa sapendo di non avere fatto la prestazione che si pensava, tuttavia ritengo che non è da tutti recuperare una partita contro un avversario forte e per di più giocando in inferiorità numerica". Ma al di là di tutto la gara con il Montegranaro ha detto qualcosa che sarà utile per sempre. "Che occorre approcciare bene qualsiasi match perché dall’altra parte ci sono formazioni ben attrezzate e con giocatori di valore".