Il derby/2. "Nella seconda parte la Sangiustese è calata»

"Abbiamo disputato un buon primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo persi dopo il gol preso e non siamo più riusciti a trovare la quadra". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, parla del match a Chiesanuova che non ha fruttato punti ai rossoblù. "Nel primo tempo – ricorda – è stata una bella partita in cui entrambe le formazioni avrebbero potuto segnare". Dopo l’intervallo è cambiato qualcosa. "Loro sono ripartiti fortissimi mentre noi siamo rientrati in gara un po’ piano e abbiamo commesso un’ingenuità. Nella seconda parte non siamo riusciti a ripetere quanto mostrato nel primo tempo, sono anche da riconoscere i giusti meriti del Chiesanuova". Il dispiacere è proprio per questo, cioè non essere riusciti a continuare a esprimere il calcio mostrato nella prima parte. "È difficile trovare una spiegazione di questo fatto, del resto se prendi gol non finisce la partita". La Sangiustese ha cercato il gol, specialmente nel primo tempo. "È mancato lo spunto, in un paio di occasioni avremmo potuto fare male. I ragazzi hanno messo dentro tanti cross e magari non siamo stati pronti, c’è anche da dire che non a caso la porta del Chiesanuova è ancora imbattuta". In settimana la squadra inizierà a prepararsi per il match di domenica contro il Fano e in questi giorni l’allenatore dovrà insistere su alcuni concetti. "Voglio fare capire ai miei giocatori che siamo forti, ricordando loro che hanno disputato un bel primo tempo in casa di un avversario di valore e su un campo difficile. Noi dobbiamo ripartire da subito lavorando sugli errori commessi".