Il destino dei Canarini. Ecco il nuovo numero nove della Fermana Bianchimano è il nuovo riferimento offensivo

La Fermana ha ufficialmente il nuovo numero nove, come preannunciato domenica ai margini della presentazione ufficiale in Piazza Verdi. E’ Andrea Bianchimano, classe 1996, il nuovo riferimento offensivo della Fermana squadra che ha più volte affrontato, con l’Olbia lo scorso anno ma in passato anche con la Viterbese. Fisicamente dotatissimo (196 centimetri di altezza) in D ha giocato solo ad inizio carriera nellOlginatese prima del passaggio al Milan Primavera e poi tanta C (e un po’ di B9 con 191 presenze, 37 gol e 9 assist forniti. Rosa dunque che si completa ovviamente in maniera importante davanti considerando anche Leonardi e Flaiani, già nel gruppo da settimane. SE la novità più grandi di giornata era per il nuovo centravanti, c’è da registrare anche un volto nuovo in campo rispetto ai giorni precedenti. Si è rivisto Riccardo Pinzi, classe 2003, per lui nella Fermana 45 presenze, due assist e un gol da ricordare nel derby esterno di Ancona due anni fa. Pinzi si è dunque unito alla squadra "solo" nella giornata di ieri pur essendo rimasto vincolato e sotto contratto con i gialloblù, titolari delle sue prestazioni, anche dopo la retrocessione in D e la conclusione del suo prestito nella seconda parte dello scorso anno a Vercelli. Ben note le sue caratteristiche che si sposano a varie opzioni nel 4-3-3 di mister Bolzan che, come sistema, ricorda da vicino quello di Stefano Protti. In quel contesto Pinzi ha giocato sia da mezzala destra, che da attaccante esterno partendo indifferentemente sia da sinistra che da destra nel tridente offensivo.

Da vedere come sarà utilizzato da mister Bolzan che ora ha due nuove frecce al proprio arco in vista dell’esordio in campionato di domenica prossima a Recanati. Pensare a Bianchimano subito in campo dal primo minuto? Difficile darne certezza, da valutare la condizione atletica dell’attaccante milanese che ha voluto sposare la causa gialloblù e da cui il popolo canarino si attende moltissimo. Da oggi si entra in clima campionato a tutti gli effetti considerando che sarà anche la prima giornata di vendita libera degli abbonamenti dopo due giornate, lunedì e martedì, riservata alla prelazione per i vecchi abbonati. La presentazione e l’aria frizzante che si respira nel capoluogo fermano è sinonimo di fiducia verso questo nuovo corso, partito ufficialmente da meno di quattro settimane e che ha davanti a sé diverse tappe importanti, sportive ma anche societarie, da superare.

Roberto Cruciani