Il destino dei gialloblu. Fermana, col Teramo precedenti favorevoli

Ha svolto suotto un sole autunnale molto piacevole il primo allenamento alla rinnovata Cops la Fermana di mister Dario Bolzan che sta preparando la gara con il Teramo di domenica prossima. Match si importante per la classifica considerando che al momento rappresenta un testacoda con i teramani neopromossi nel gruppo folto delle prime della classe, con un ruolino di marcia invidiabile nelle ultime giornate. Fermana -Teramo è anche una sfida molto attesa dai tifosi, sentita quasi come un derby. Sono ben 42 in totale gli incroci tra le squadre, come raccontano i numeri dello storico gialloblù Marco Rossetti, con 17 viottorie canarine, 18 successi teramani e soli 7 pareggi. Ma spesso determinante è stato il fattore campo. Considerando solo le 21 gare al Recchioni i gialloblù hanno vinto ben 14 partite, 6 le sconfitte ed un solo pareggio. Una gara da sempre emozionante anche se l’ultimo precedente risale al 2022 con la rete di Bernardotto a gelare un già fredissimo (meteoroligcamente) Bruno Recchioni per lo 0-1 finale. Tornando invece al febbraio 2018 il Recchioni fu protagonista di una super rimonta. Teramo avanti di due gol all’intervallo con doppietta di Bacio Terracino (poi canarino qualche anno dopo) ma nella ripresa arrivò prima la doppietta di Petrucci, poi i gol dell’ex Da Silva a mettere la freccia e la chiusura con il botto grazie alla rovesciata di Artuto Lupoli per il 4-2 finale.

Ricordi che vanno considerati per la cabala ma è chiaro che l’attenzione si concentra sulla squadra di Pomante reduce da sei punti nelle ultime due sfide casalinghe contro Sora e Ancona ma in generale protagonista di otto risultati utili consecutivi: unico ko quello della prima di campionato a Fossombrone, tra l’altro prossima avversarsia dei gialloblù. Squadra in grande salute che ha molte qualità soprattutto davanti dove è molto abile a distendersi in campo aperto e che ha trovato grande continuità nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico ex Pineto. Insomma un cliente non semplice per una Fermana che dovrà fare a meno sicuramente di Karkalis in difesa mentre Romizi ci dovrebbe essere smaltita l’influenza e con Tafa recuperato dopo il brutto colpo subito nel primo tempo con il Roma City. Intanto nella giornata di ieri la Fermana, come altre realtà sportive locali ha aderito al Mese Azzurro, la campagna della Lilt contro i tumori. In occasione di Fermana-Teramo i capitani entreranno in campo col polsino azzurro, mentre nelle prossime settimane verranno effettuate delle ecografie testicolari ad una rappresentanza di giocatori.