Il dg Giovannini. "Momento delicato. Ora avanti come fatto a Ghivizzano»

E’ subentrato da pochi giorni al dimissionario Renato Vagaggini: il nuovo dg del Follonica Gavorrano, Paolo Giovannini, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione. "La squadra ha attraversato un momento di difficoltà, ma siamo a novembre, non possiamo buttare all’aria il campionato adesso quindi è giusto proseguire sulla strada intrapresa a Ghivizzano – ha spiegato –. Per quella che è stata la mia esperienza, avendo lavorato anche in realtà piccole come questa, non dobbiamo mai sentirci piccoli e soprattutto non dobbiamo mai guardare al nome dell’avversario, perché le partite sono tutte uguali, vanno preparate tutte nella stessa maniera. Non è vero che ci sono sfide che si preparano da sole. Ogni gara necessita di lavoro. Oggi affronteremo il Siena: giocare contro i bianconeri mi dà la stessa sensazione emotiva che affrontare un’altra qualsiasi squadra. Poi se riesci a vincere contro una grande puoi gioire un’ora in più, ma al triplice fischio, al di là del risultato, devi pensare già all’impegno successivo". Sul futuro. "Bisogna salire: questa è la mia intenzione, la mia volontà. La proprietà mi ha dato garanzie: investirà in maniera decisa, o la prossima stagione o la successiva".