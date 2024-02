Il dg giudica buona la prima da titolare di Valentin Franco. Cicchi è soddisfatto:: "Civitanovese in salute»

"La partita avrebbe potuto terminare anche cinque o sei a zero per noi. Inutile appellarsi agli arbitri". Claudio Cicchi, direttore generale della Civitanovese, commenta così il successo ottenuto dai rivieraschi al ‘Tamburrini’ di Montegiorgio (1-2, ndr). "All’andata – afferma il dg – il Montegiorgio ci destò un’ottima impressione, domenica scorsa, invece, abbiamo visto tutta un’altra squadra. Peccato per aver concesso loro la situazione del calcio di rigore, che comunque c’era. Per il resto, abbiamo dominato la gara, senza rischiare nulla". Pur senza nominarlo, il dirigente ex L’Aquila risponde al tecnico dei locali Roberto Vagnoni che aveva parlato di "arbitraggio in base alla classifica". Dichiarazioni, queste ultime, rese al termine di una partita in cui si sono registrate schermaglie tra i due tecnici. "Il gol degli avversari – dice Cicchi – era in evidente fuorigioco: Passalacqua si è fermato". Il portiere Forconesi si è opposto più volte alle varie conclusioni rossoblù a firma Strupsceki, Spagna (nella foto l’esultanza dopo il suo gol lampo), Brunet e Buonavoglia. "Semmai – aggiunge – il rammarico è per non averla chiusa prima e non aver vinto con un punteggio più largo. Resta però la soddisfazione per un successo che allunga la serie positiva e che fa bene alla classifica".

In avvio di gara, Alfonsi era costretto a schierare, alla prima da titolare, il giovane centrocampista Valentin Franco come terzino destro al posto di Cosignani, che veniva colto da un’indisposizione poco prima del fischio d’inizio. Escluso anche il difensore Diego Ballanti a causa di alcuni problemi alla schiena. "La prestazione di Valentin va elogiata" le parole di Cicchi che guarda già alla prossima sfida: "Contro la Sangiustese – conclude – sarà dura, hanno bei giocatori, in ultimo l’attaccante Handzic che sta segnando molto. Chiediamo l’apporto dei tifosi che ieri hanno trascinato la squadra verso il trionfo".

Francesco Rossetti