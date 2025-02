Il dg Morandini. "A San Giovanni niente tifosi senesi?. Decisione strana»

"E’ una decisione strana": ha commentato così il direttore generale della Sangiovannese, Giuseppe Morandini, al Fol, la decisione della questura di Arezzo di vietare la trasferta allo stadio Fedini, domenica 2 marzo, ai tifosi della Robur. "Con il Siena non è mai successo nulla – ha affermato Morandini –. Non ci sarà la contemporaneità con Figline-Montevarchi perché questa è stata anticipata al sabato. Se c’è un rischio per una gara, c’è rischio anche per l’altra. Non vedo perché in un caso si debba limitare la trasferta agli ospiti e nell’altro no. Ci rimette il Siena, che non avrà i propri sostenitori, e ci rimettiamo noi economicamente. Magari la questura di Arezzo avrà qualcosa in mano che io non conosco, che possa motivare la scelta".

Sulla decisione, stavolta (i residenti nella provincia di Siena si sono visti negare anche l’attesa trasferta del Picchi) è intervenuta anche la Robur. "Pur rispettando le disposizioni adottate, prima dalla prefettura di Livorno e poi di Arezzo, il club esprime rammarico per l’impossibilità dei propri sostenitori di assistere alla partita. La società resta sempre attenta alle normative vigenti e continuerà a collaborare con le istituzioni preposte per garantire il regolare svolgimento degli eventi sportivi".