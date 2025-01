Il diesse predica umiltà: "Samb, ora non distrarti"

"Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco". E’ una delle frasi più famose di Giovanni Trapattoni cui si rifà, giustamente, il diesse della Samb Stefano De Angelis. La vittoria di L’Aquila spinge i tifosi a sognare, ma la dirigenza rossoblù resta con i piedi ben piantanti a terra. "Non abbiamo ancora fatto nulla -dice il diesse Stefano De Angelis ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb- perché il campionato è ancora lungo. Abbiamo solo conquistato un risultato importante. Certo dodici punti a tredici gare dal termine, è un bel margine ma siamo solo alla quinta giornata di ritorno ed il nostro obiettivo è quello di confermare tutto ciò che di buono abbiamo fatto a L’Aquila. Dobbiamo essere solidi da domenica prossima fino alla fine del torneo". I tifosi, però, sono legittimati a sognare. "E’ giusto che sia così -analizza De Angelis- soprattutto per l’attaccamento e la passione dimostrata nei confronti dei colori rossoblù. Per noi rappresentano uno stimolo in più. Vedere e sentire quanto la città, la famiglia Massi e tutta la società tiene al nostro cammino è per noi motivo di orgoglio e lo stimolo a proseguire a fare bene. In questi momenti di euforia generale è necessario aumentare ancora di più la concentrazione. Siamo davanti a tutti e dobbiamo restarci fino alla fine". De Angelis glissa anche quanto gli si parla del possibile prossimo campionato di Serie C. Soprattutto per quanto riguarda eventuali movimenti di mercato. "Di queste cose -spiega il diesse rossoblù- non parlo anche perché siamo solo a gennaio. E’ prematuro, bisogna essere realisti. Il futuro è la partita con il Fossombrone e non dobbiamo pensare di avere già vinto il campionato perché commetteremo un gravissimo errore. Ciò che conta, invece, è che la famiglia Massi rappresenta una garanzia per il futuro della Samb. Restiamo concentrati e poi parleremo di mercato al momento opportuno. Fino a quando la matematica non ci premierà è inutile parlare di futuro. Per quanto riguarda l’attuale calcio mercato, per noi è finito". Comunque per quanto riguarda le riconferme Sabah Kerjota anche il prossimo anno vestirà la maglia rossoblù. "E’ extracomunitario -afferma De Angelis- e se vuole sfondare nel calcio professionistico deve rimanere alla Samb. E’ molto contento di stare con noi e su di lui facciamo grande affidamento". Questo pomeriggio classico test con la Juniores al Ciarrocchi. Out contro il Fossombrone il difensore Zini.

Benedetto Marinangeli