Il difensore Martucci. "Avversario tosto ma ci giocheremo le nostre chance»

La sfida odierna con gli occhi di Andrea Martucci. È il ventenne difensore giallorosso a esaminare i contenuti della sfida con inizio alle 14,30: "Il Grosseto? Una squadra forte che da qualche tempo a questa parte è impegnata in una rilevante fase di risalita in classifica. Proveremo comunque a giocarci le nostre chance, perché deteniamo anche noi dei valori a livello di gruppo. Cercheremo di interpretare al meglio il nostro ruolo. Il mio cammino personale in questo 2024-2025? Siamo poco più che a metà del percorso e mi auguro di offrire ancora di più il mio contributo alla causa del Poggibonsi. Siamo un bel collettivo e abbiamo la possibilità di distinguerci all’interno di un girone difficile. Sempre tenendo presenti le nostre caratteristiche e certi ingredienti come umiltà e determinazione quando si tratta di affrontare le rivali di turno di un certo rango e mi riferisco appunto al Grosseto ospite questo pomeriggio". PaoBar