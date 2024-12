Il difensore Possenti. "Bravi a sfruttare gli episodi a favore. Ripresa sofferta»

Ottava vittoria consecutiva e secondo posto in solitaria: il Grosseto si gode lo splendido momento. "E’stata una partita molto combattuta, giocata alla pari – ha commentato il difensore biancorosso Marcello Possenti –. Noi siamo stati bravi a sfruttare gli episodi, contro una squadra in salute che mi è piaciuta molto. Abbiamo semmai sofferto un po’ nella ripresa: ci siamo abbassati un po’ troppo, evidenziando i loro punti di forza, ma con coesione, aiutandoci l’uno con l’altro, siamo riusciti a portarla a casa". Baciata anche dalla fortuna, la porta biancorossa è rimasta inviolata.

"Se stiamo facendo bene dietro – ha detto Possenti –, è merito di tutta la squadra. Lavoriamo tutti, a partire dagli attaccanti, per non prendere gol. E’ per questo che gli avversari faticano a creare occasioni. Poi sì, con Dierna si è creata da subito una bella sintonia".