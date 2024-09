Il ds cremisi Crocetti. "Tolentino, gara insidiosa con l’Osimana»

Oggi alle 15.30 al Della Vittoria si affrontano Tolentino e Osimana, un match molto interessante tra compagini che puntano alle posizioni nobili della classifica di Eccellenza. Presenta la sfida in casa cremisi il direttore sportivo Giorgio Crocetti. "La partita è molto complicata sotto tanti punti di vista, affrontiamo – dice – una squadra forte nell’organico e ben allenata che punta a un campionato di vertice. Noi non saremo da meno perché vogliamo prolungare il momento favorevole dell’ultimo periodo". Il Tolentino in campionato è reduce dalla convincente vittoria 0-1 sul campo del K Sport Montecchio, di sette giorni fa, e punta ad allungare la striscia di risultati utili. "In settimana – aggiunge – non abbiamo disputato il ritorno di Coppa Italia contro il Montegranaro per il maltempo, così abbiamo potuto preparare al meglio la sfida di oggi". Cremisi che conoscono già l’Osimana, avendola già affrontata in un’amichevole precampionato, permettendo di avere già qualche idea sull’avversario. "Si tratta di una realtà molto ostica, sono forti tecnicamente e fisicamente per cui mi aspetto sicuramente una bella partita dal punto di vista dell’intensità di gioco e del livello, con molta voglia dei nostri di assicurarsi i 3 punti". Tolentino ha recuperato gli indisponibili. "Sono contento – dice Crocetti – per come la rosa sta lavorando, per la gara di oggi possiamo contare su tutti gli elementi dell’organico". Infine il direttore chiude sul mercato. "Siamo a posto in ogni ruolo - dice - dobbiamo soltanto tesserare un paio di ragazzi che si stanno già allenando con noi da qualche tempo e che la prossima settimana cercheremo di definire tutto sul piano burocratico".

Marco Natalini