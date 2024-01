Il ds Pierangioli. "Da questo 2024 mi aspetto davvero delle grandi cose»

In casa Mazzola, a parlare alla vigilia della sfida sul campo della Lastrigiana, anche il direttore sportivo Roberto Pierangioli. "Da questo 2024 mi aspetto grandi cose – le sue parole –: partire bene e mettere in pratica tutto il lavoro che è stato fatto fino a oggi. Farci trovare pronti già da subito sarebbe molto importante: oggi vogliamo giocarcela, come abbiamo sempre fatto. Ovviamente ci sono partite con difficoltà variabili, vuoi per il campo o per l’ambiente che viene a crearsi, però siamo e saremo sempre concentrati". Il 2023 è stato un anno fantastico. "L’importanza di questo positivo bilancio – ha affermato Pierangioli – è da ricercare nella ripartenza e nel come siamo ripartiti. Il tipo di lavoro che svolgiamo rispecchia noi stessi, può volerci più tempo di assestamento ma i risultati si vedono sul campo. I ragazzi e la squadra sono cresciuti tanto e continuano a farlo giorno dopo giorno, non posso che essere enormemente soddisfatto e fiducioso".