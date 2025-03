Il duello Fermignanese e Jesina, che sprint

Sia la capolista (Fermignanese) che la sua vice (Jesina) pareggiano e la distanza tra le due (1 punto) non cambia. Rallenta la corsa invece il Marina (sempre terza ma ora a meno 7). Quarto il Vismara (a meno11). Considerando i numeri è facile pronosticare che alla fine sarà una delle prime tre (molto probabilmente le prime due) a gioire per il passaggio (in maniera diretta) nella categoria superiore.

Il derby Pergolese-Fermignanese è senza vincitori. Il commento post partita è dei due mister. Max Guiducci (Pergolese): "Una partita nel pieno controllo, non abbiamo mai concesso ripartenze e tiri in porta tranne nel finale con un nostro giocatore che è scivolato ma il nostro portiere è stato bravo. I ragazzi hanno messo in campo qualità e intensità il loro portiere ha fatto due parte di grande valore, una partita bella con una bella cornice, giocato con grande spirito e per la maglia". Simone Pazzaglia (Fermignanese): "È stata una partita combattuta davanti un pubblico numeroso, dove l’aspetto fisico ha prevalso su quello tecnico, contro una squadra composta da ottimi giocatori e ben organizzata. L’ ultima mezz’ora siamo rimasti in 10 ed era difficile vincere ma è stato molto importante non perdere per rimanere ancora al primo posto".

Tre punti importanti per il Vismara sul campo del Barbara. "Contro un Barbara bisognoso di punti salvezza – spiega il mister del Vismara Pierangelo Fulgini – i ragazzi hanno ripetuto la stessa prestazione della settimana precedente contro il Sassoferrato con un perfetto mix di intensità, concentrazione e acume tattico che ci ha permesso di portare a casa una vittoria meritata e importante che ci permette di continuare un percorso sempre più intrigante e piacevole".

Il pareggio del Lunano contro il Moie è commentato dal diesse Matteo Dominici: "Contro il Moie magari non abbiamo disputato la partita che ci aspettavamo, loro sono stati bravi a spezzettare il gioco il più possibile, ma tutto sommato il pareggio è giusto. Siamo mancati davanti la porta per concretizzare, abbiamo anche avuto un paio di buone occasioni, ora testa alla prossima partita, altro impegno molto difficile e importante per la nostra salvezza". Per il Lunano si è trattato del tredicesimo punto nelle ultime sette partite.

Tavullia Valfoglia e S.Orso impattano: "Un altro punto raccolto nella non facile partita contro il S.Orso – spiega il dg del Tavullia V. Andrea Rossi – in una gara non bella e molto spezzettata. Sapevamo che con l’attacco praticamente assente, fare gol sarebbe stato difficile e avremmo dovuto evitare di andare sotto. Purtroppo il gol di Mattioli ha complicato i piani di una partita già in salita alla partenza. Fortunatamente e anche con merito nel forcing finale abbiamp pareggiato con il difensore Principi". "Buona prestazione – dice il diesse del S.Orso Ruggeri – dopo essere andati in vantaggio allo scadere del primo tempo la squadra ha continuato a cercare il gol per chiudere la partita anche nella ripresa sprecando alcune situazioni favorevoli. Poi al primo minuto di recupero sugli sviluppi di un corner non siamo stati attenti in marcatura subendo il pareggio. Peccato per una vittoria importante sfuggitaci alla fine".

Per il Gabicce Gradara contro il Marina un successo utile per insediarsi in solitudine al quinto posto, ma per andare ai playoff contro la seconda dovrà ridurre lo svantaggio a nove lunghezze (prossimo avversario la Jesina in trasferta) o sopravanzare il Vismara, quarto a +2 e con lo scontro diretto favorevole. "Siamo in lotta per i playoff – commenta il presidente del Gabicce Gianluca Marsili – ci crediamo e faremo di tutto per arrivarci. Durante la stagione ci è mancata un po’ di continuità e abbiamo lasciato per strada punti preziosi, nelle due ultime partite, però, abbiamo centrato due vittorie e questi sei punti ci devono dare la spinta emotiva per cercare con ancora più convinzione di raggiungere il nostro obiettivo. Con un bel secondo tempo abbiamo legittimato il successo dimostrandoci formazione di valore, la prossima partita a Jesi sarà fondamentale".

Niente reti in Villa San Martino- Sassoferrato Genga. Un pareggio giudicato equo tra i pesaresi tranquilli a centro classifica e un avversario bisognoso di punti per la salvezza.

Amedeo Pisciolini