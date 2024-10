Il Faenza fa visita alla prima

Non c’è spazio per rifiatare nel campionato di Eccellenza, che oggi manda in scena le gare della decima giornata di andata e che domenica replicherà con l’undicesima.

Solarolo-Gambettola. Alle 20.30, all’Arboscelli, si affrontano due squadre appaiate al 9° posto con 11 punti. La formazione ospite, costruita per un campionato di vertice, è in ritardo sulla tabella di marcia, ma è in serie utile da 3 turni. I padroni di casa invece, reduci dal pareggio di Faenza, hanno interrotto una serie di 2 ko di fila.

Tropical Coriano-Sanpaimola. Alle 20.30, sul sintetico del ‘Calbi’ di Cattolica, la formazione di San Patrizio ha un compito sulla carta arduo, ovvero muovere la classifica per uscire dalla zona playout dov’è finita per di un ruolino di marcia poco spedito (un punto nelle ultime 3 uscite). I padroni di casa viaggiano invece spediti e sono forse una delle sorprese di questo inizio di stagione, con un bilancio di 14 punti che valgono il 4° posto a -3 dalla vetta. Il pareggio di Sant’Agostino ha interrotto una serie di 3 vittorie di fila.

Vis Novafeltria-Reno. Alle 14.30, al Comunale di Secchiano, la formazione di Sant’Alberto prova a dar seguito al 1° successo stagionale, conquistato domenica ai danni del Pietracuta, che era 2° della classe. Rotto il ghiaccio, l’undici di mister Orecchia – bloccato nelle retrovie con 6 punti – può ora iniziare la risalita. La Vis Novafeltria, dodicesima a quota 9, ha racimolato un pareggio nelle ultime 2 uscite, ma soprattutto ha la seconda peggior difesa con 13 reti incassate.

Russi-Osteria Grande. Al ‘Bucci’, alle 20.30, i falchetti giocano per dar seguito al successo corsaro di Massa Lombarda, risultato che ha sancito la prima vittoria stagionale e che ha coinciso contemporaneamente col ritorno al gol di Salomone e col debutto in panchina del nuovo tecnico Ferrario.

Granamica-Massa Lombarda. Alle 20.30, sul sintetico del ‘Bonarelli’ di Granarolo Emilia, i bianconeri, ultimi della classe a quota 2, rendono visita alla formazione di Minerbio, decima a quota 10. Il bilancio delle ultime 12 sfide, premia i bolognesi, in vantaggio con 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Sampierana-Faenza. Alle 20.30, sul sintetico del ‘Campodoni’, va in scena il più classico dei testacoda. I manfredi, ultimi a quota 2 e reduci dal pareggio col Solarolo, devono solo prendere coscienza del proprio valore e cercare di evitare le troppe sconfitte (6). La capolista invece, perso al debutto a Pietracuta, ha infilato una serie ‘senza dispiaceri’ di 5 vittorie e 2 pareggi. Sugli altri campi: Castenaso-Santagostino, Medicina-Cava Ronco, Pietracuta-Mezzolara.