Il Fano ha già i primi obiettivi di mercato. Piacciono il fantasista Del Vecchio e Likaxhiu

Inizia a guardare al mercato l’Alma dopo che il presidente Salvatore Guida mercoledì scorso aveva annunciato il nome del tecnico per la prossima stagione nella persona di Antonio Aiello. I due la settimana scorsa si sono incontrati più volte a Fano – Aiello risiede a Milano Marittima – per iniziare a pianificare l’allestimento della rosa di giocatori per il prossimo campionato. Chiaramente si comincerà dai giocatori che si conoscono meglio.

Mister Aiello quest’anno ha diretto l’Albenga, subentrando a gennaio a Fabio Fossati, e restandoci fino alla fine di aprile quando si è dimesso dopo aver conquistato la salvezza in un momento in cui la società ingauna aveva palesato sinistri scricchiolii nella proprietà. Nei quattro mesi un cui si è seduto sulla panchina dei liguri, mister Aiello si è fatto un’idea sui giocatori che aveva a disposizione e dunque non è escluso che qualche ex bianconero possa arrivare stavolta in riva al mare Adriatico. Un profilo interessante, anche per la sua giovane età, potrebbe essere quello di Giuseppe La Vecchia, classe 2005, che Aiello ha lanciato in prima squadra e che il ragazzino ha ripagato con 14 presenze e 1 gol.

La Vecchia è un fantasista cresciuto nelle giovanili del Monza e Torino, abituato a giocare in più ruoli del reparto offensivo e nello schema utilizzato da Aiello, il 3-5-2, ha ricoperto la posizione di trequartista e di ala destra. Potrebbe essere lui il primo nuovo acquisto del Fano. Il tecnico fanese non ha fatto in tempo a conoscere ad Albenga l’ex granata Mateo Likaxhiu, centrocampista di 23 anni, perché a dicembre l’italo-albanese si era trasferito al Livorno. Nato a Pesaro, Likaxhiu due anni fa aveva giocato un buon campionato con la maglia dell’Alma e non è detto che non possa rivestirla di nuovo un giorno. Stessa cosa dicasi per i giovani che hanno appena concluso il campionato. Il presidente Guida e lo stesso mister Aiello avrebbero in animo di confermare diversi giocatori, ma tutto sta a vedere come si evolverà la situazione sul fronte dei pagamenti delle pendenze arretrate e sulle rassicurazioni circa il futuro della società di via Toscanini.

Se Guida riuscirà a fornire garanzie non si può escludere che magari qualche elemento possa rimanere anche il prossimo anno, altrimenti il 30 giugno saranno tutti svincolati. Questa settimana proseguiranno gli incontri per saldare le pendenze arretrate per cui si potrà sapere presto qualcosa di più.

