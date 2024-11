Il Fano in ansia per Niang. E’ in dubbio per domani

Ieri pomeriggio ultimo allenamento del Fano Calcio in vista dell’incontro di domani al "Mancini" (calcio d’inizio alle 14,30) contro il Marotta Moroso Mondolfo con mister Luca Spendolini alle prese con la conta degli uomini disponibili. Già, perché pur avendo allestito una rosa piuttosto ampia e composta da venticinque giocatori, il tecnico fanese si trova con diversi giocatori fuori uso, per una ragione o per un’altra. In particolare due elementi tengono in apprensione Spendolini.

Si tratta di Nicola Palazzi, assente sabato scorso contro il Case Bruciate World Fire e di Sidy Niang (foto), il quale pur avendo invece giocato – e anche assai bene – rischia di rimanere di nuovo fermo al palo. Il senegalese che fino a sabato scorso non aveva finora mai giocato in campionato si è infatti fermato di nuovo per una lesione muscolare che ancora non si è completamente rimarginata. Proprio Niang aveva sostituito Palazzi nell’inedito ruolo per lui di trequartista nel quale, comunque, aveva dimostrato come detto di districarsi assai bene. Ora c’è il rischio che Spendolini non possa avere a disposizione nessuno dei due per quel ruolo, né il titolare Palazzi e neppure il suo sostituto Niang, per cui il tecnico fanese dovrà inventarsi qualcosa di diverso per domani.

L’avversario non è proprio di quelli che mettono paura, però, come tiene sempre a ricordare il tecnico fanese "non dobbiamo mai abbassare la guardia e ricordarci sempre che vestiamo una maglia che merita di essere rispettata. Abbiamo questo privilegio e quindi contro ogni avversario dobbiamo cercare di dare sempre il massimo". Anche domani, com del restoi accaduto nelle partite precedenti, sono attesi centinaia di spettatori che stanno seguendo da vicino la rinascita del calcio fanese.

