Il fatto. Addio al calcio per l’ex Terigi con match benefico

L’ex difensore bianconero Leonardo Terigi ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Per dare l’addio al calcio giocato ha organizzato, per l’8 giugno, un’amichevole a scopo benefico. "Dedicherò la giornata ad Alessandro Cecchi – ha spiegato sui social – mio compagno di avventure scolastiche e non. Un’ amicizia alla quale ha fatto da sfondo la nostra passione comune per il calcio. Alessandro è scomparso prematuramente in un incidente stradale il 28 settembre 2018. Penso che il calcio sia un veicolo importantissimo: ho deciso di chiamare vecchi amici, ex compagni e chiunque volesse partecipare per rendere questo giorno ricco di allegria, gioia e positività come piaceva anche ad Ale!".

"La partita a scopo benefico (ingresso 10 euro) si svolgerà allo stadio Pedonese di Marina di Pietrasanta e vedrà contrapposte il ‘Pietrasanta Calcio’ e il ‘Team Ospiti a Sorpresa’. Il programma prevede la presentazione alle 18 e la gara alle 19. A seguire ‘Il Salotto’, dibattito sul calcio con i partecipanti noti. Durante la giornata saranno messe all’asta maglie di giocatori della Serie A e B... Il ricavato sarà devoluto a Fenomenale, associazione Odv nata in ricordo di Alessandro, strumento prezioso di amore, solidarietà, vicinanza e coinvolgimento".