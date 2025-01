Il fatto. Il centrocampista Papini lascia la Pianese. Domenica esordio in campo con l’Aquila

Si muove il mercato della Pianese: Alessandro Papini (foto) ha lasciato il monte Amiata per vestire, a titolo temporaneo, la maglia del Montevarchi. Il giovane centrocampista, classe 2005, originario di Montepulciano, nella prima parte di stagione, complice anche qualche problema fisico, non ha trovato troppo spazio nella prima squadra delle zebrette e da oggi, per lui, inizierà la nuova avventura. L’esordio per i colori dell’Aquila, tra tre giorni, sarà peraltro proprio contro la Robur, allo stadio Brilli Peri (fischio di inizio alle 14,30): ieri il ragazzo ha svolto il primo allenamento sotto la guida di mister Rigucci.

Per la Pianese si tratta del secondo movimento in uscita, dopo la rescissione del contratto con Remy. Ma per chi parte, c’è chi arriva. Sembra ormai imminente alla corte di mister Formisano, l’approdo di Niccolò Nardi: anche lui centrocampista (mezzala, ma trequartista all’occorrenza), classe 2004, il ragazzo ha appena concluso la sua avventura a Carpi dove si era trasferito a inizio stagione in prestito dalla Fiorentina. E’ quindi rientrato alla casa madre, ma vi rimarrà per poco, visto che il suo destino sembra proprio dipinto di bianconero. Nei giorni scorsi si era parlato anche dell’interesse, da parte della Pianese, per Francesco Rizzo, difensore classe 1998, in uscita dal Messina.